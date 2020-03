Il principe William si è espresso così in merito al Coronavirus ad un evento in una chiacchierata con alcuni addetti ai lavori: ecco le parole del Duca.

Il duca, principe William, insieme a sua moglie Kate, è a Dublino per un viaggio ufficiale di tre giorni nella vicina Repubblica D’Irlanda, la prima nel Paese di membri della famiglia reale britannica dopo la formalizzazione della Brexit. La coppia di coniugi ha visitato la Guinness ed il principe chiacchierando con alcuni lavoratori della fabbrica ha parlato del Coronavirus, l’epidemia che sta colpendo la popolazione e che si presenta o sotto forma di influenza o con sindromi respiratorie da lievi a più gravi. William ha ironizzato così: ecco le sue parole.

Principe William: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge stanno diffondendo il Coronavirus”

Durante un evento in Irlanda, il Principe William e sua moglie Kate hanno incantato tutti con la loro bellezza ed i loro sorrisi. Sky News riporta però alcune immagini del duca mentre chiacchiera con alcuni addetti ai lavori: non sono passate inosservate alcune parole, dette in maniera scherzosa, riguardo il virus che sta colpendo l’Italia e l’intero mondo, il Covid-19. Il video pubblicato ritrae il Principe mentre chiacchiera e con un sorriso stampato sul volto commenta e scherza riguardo il tema estremamente attuale.

“Scommetto che tutti vi stanno dicendo ‘Ho il coronavirus, sto morendo’ e voi: ‘No tranquillo è solo raffreddore. La situazione sul coronavirus sembra drammatica al momento? E’ stata un po’ gonfiata dai media?” sono le parole di William ad alcune persone presenti all’evento. Ha poi concluso: “Comunque il Duca e la Duchessa di Cambridge stanno diffondendo il Coronavirus, scusate! Stiamo tenendo d’occhio la situazione, diteci se dobbiamo fermarci”