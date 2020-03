Amici, una concorrente finisce in lacrime: vuole abbandonare il programma? Ecco cosa sta succedendo nella scuola di Canale 5, tutti i dettagli.

Manca sempre meno alla seconda puntata del serale di Amici, e il pubblico non vede l’ora di scoprire quello che accadrà. Nella serata d’esordio c’è stata l’eliminazione di MArtina e Francesco, che hanno dovuto abbandonare il programma immediatamente perché finiti ultimi in classifica. Cosa succederà nella seconda puntata? Il meccanismo sarà lo stesso o cambierà qualcosa? In attesa di scoprirlo, va detto che gli animi all’interno della scuola non sono completamente sereni. Gaia è molto tesa per la prova che le è stata assegnata da Loredana Berté, che le ha inviato una lettera con parole molto dure, dimostrando di non avere una buona opinione di lei. Javier e Nicolai rischiano l’eliminazione per il loro comportamento, che non è affatto piaciuto agli insegnanti e alla produzione. Ma ora un’altra concorrente è finita in lacrime e potrebbe decidere di abbandonare il programma: di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Amici, una concorrente finisce in lacrime e pensa di abbandonare il programma: ecco di chi si tratta

In attesa della seconda puntata del serale, gli allievi della scuola di Amici si stanno preparando con grande impegno. Talisa è una di quelle che cerca di dare sempre il massimo, ma in questo periodo, a causa dell’infortunio al piede, non ci riesce. Qualche ora fa la giovane ballerina, che pochi giorni fa ha cominciato una storia con il collega Javier, ha avuto un momento di sconforto, durante il quale ha pianto e si è sfogata. “Non mi sento me stessa”, ha detto Talisa, che è stanca di non poter ballare come vorrebbe a causa dell’infortunio. Gli insegnanti credono in lei e stanno cercando di assegnarle coreografie adatte alla sua situazione, ma per lei la cosa sta cominciando a diventare pesante.

“A volte penso che abbandonare sia la cosa giusta”, ha detto la ballerina, salvo poi tornare sui suoi passi e ribadire il fatto che vuole continuare a combattere per riprendersi dall’infortunio e dimostrare tutto il suo valore.