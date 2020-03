Amici, duro provvedimento disciplinare per Nicolai e Javier: ecco cosa ha deciso Timor e come hanno reagito i due ballerini.

Questa sera c’è la seconda puntata del serale di Amici, che è partita, come sempre, col botto. In uno studio stranamente silenzioso per l’assenza di pubblico dovuta alle misure di sicurezza disposte per l’emergenza Coronavirus, Maria De Filippi è entrata in studio e ha messo in atto un imperdibile siparietto con l’amica di sempre Sabrina Ferilli, mandando una troupe sotto casa sua per farle una sorpresa e soprattutto scoprire se la stesse guardando in tv come le aveva promesso. Un momento davvero divertente, che ha stemperato la tensione della gara. Tensione che è stata ripristinata subito dopo, perché Maria ha chiamato al centro dello studio Javier e Nicolai per comunicare loro la decisione dei professori, in particolare di Timor, dopo il comportamento dei giorni scorsi, quando entrambi non si sono presentati alla lezione di classico perché non si sono svegliati in tempo: ecco il provvedimento disposto dal professore di danza e la reazione dei ballerini.

Amici, il provvedimento di Timor nei confronti di Javier e Nicolai: la reazione dei due, “E’ ingiusto’

Timor Steffens è un insegnante molto severo e tiene particolarmente alla disciplina, come ha dimostrato questa sera. Dopo che in settimana Javier e Nicolai non si sono presentati a una lezione di danza classica perché non si sono svegliati in tempo, il professore ha deciso di punirli con un duro provvedimento. Dopo averli chiamati al centro dello studio, Maria De Filippi ha mostrato loro una schermata nella quale si vedevano le assenze e i ritardi di ognuno di loro nelle lezioni di classico. Nicolai ha fatto 3 assenze e 5 ritardi, mentre Javier ha una sola assenza e tre ritardi. Data la differenza tra i due, Timor ha deciso per due provvedimenti differenti, dando quello più pesante a Nicolai, che ha definito troppo arrogante. Il ballerino non potrà esibirsi durante tutta la serata ed è stato costretto a sedersi già sulla panca rossa di coloro che vanno in eliminazione. Solo al termine dei due gironi, il ballerino potrà esibirsi per cercare di non essere eliminato. Diversa situazione per Javier, che invece dovrà rimanere fermo solo durante il primo girone, mentre potrà ballare nel secondo.

La reazione dei due ballerini non si è fatta attendere. Mentre Javier si è scusato con la commissione, Nicolai non ha fatto lo stesso: “E’ ingiusto”, ha continuato a ripetere, provocando Timor sul fatto che sia permaloso e che abbia preso questa decisione per un loro vecchio diverbio. Il professore non si è lasciato scalfire dalle parole di Nicolai ed è rimasto inamovibile sulla sua decisione.