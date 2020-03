Amici, Maria De Fillippi becca la Ferilli al citofono: “Sei una bugiarda”

Prima di iniziare la puntata di venerdì 6 Marzo di Amici, Maria De Filippi ha beccato Sabrina Ferilli al citofono: il divertente siparietto tra le due.

La seconda puntata di Amici 19 è iniziata in modo diverso dal solito. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi ha condotto il suo talent show in un studio completamente vuoto, ma anche perché è stata la protagonista di un divertente siparietto con Sabrina Ferilli. Tra le due donne dello spettacolo, come ben sappiamo, c’è un’amicizia davvero speciale. Ne abbiamo avuto testimonianza durante le recenti edizioni del medesimo talent, ma ne abbiamo avuto anche conferma durante la recente edizione di Tu si que Vales. Durante il quale, come raccontato in diversi nostri articoli, le due sono state, spesso e volentieri, al centro dell’attenzione di tutti. E lo sono state anche pochissimi istanti fa. Quando la regina di Mediaset, per essere certa che la sua amica stesse guardando il talent, ha deciso di ‘beccarla’ al citofono. Ecco cosa è successo.

Non era mai successo prima che Maria De Filippi, ad inizio di un suo programma televisivo, citofonasse a Sabrina Ferilli. Ecco. C’è sempre una prima volta. Per la seconda puntata di Amici, la padrona di casa ha, infatti, deciso di cogliere di sorpresa la sua amica per vedere se realmente l’attrice romana stesse seguendo il talent. E così, dopo aver piazzato delle telecamere sotto il portone della Ferilli, ha mandato una sua collaboratrice a citofonare all’attrice romana. Cosa sarà mai successo? Beh, inizialmente, Sabrina era riluttante a rispondere e, soprattutto, a credere cosa stesse realmente accadendo. Soltanto dopo aver capito che, dall’altra parte del citofono, c’era Maria che le parlava, ha preso sul serio la cosa.

‘Sei una bugiarda’, dice la padrona di casa di Amici dopo aver chiaramente capito che Sabrina non stesse guardando la puntata. Ma non è affatto finita qui. Perché, soltanto dopo un po’ di tempo, la De Filippi ha fatto una richiesta ‘particolare’ alla sua amica: salire a casa sua. Volete sapere la risposta? Beh, l’attrice ha categoricamente rifiutato. ‘Sono in pigiama’, dice. Ma la regina di Mediaset riuscirà ad ottenere il suo sì? Staremo a vedere!