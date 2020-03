Nella puntata di venerdì 6 Marzo, Maria De Filippi ha letteralmente gelato Fabrizio Moro: ecco cosa è successo in diretta televisiva.

La seconda puntata di Amici 19 è iniziata davvero alla grande. Non soltanto perché, ad inizio appuntamento, Maria De Filippi ha ‘beccato’ al citofono la sua grande forza Sabrina Ferilli, ma anche per il duro provvedimento preso nei confronti di Javier e Nicolai. Ma non è affatto finita qui. Perché, come al suo solito, la regina di Mediaset ci ha regalato dei momenti davvero imperdibili. E, soprattutto, i suoi ragazzi si sono esibiti in performances davvero pazzesche. In primis, Jacopo. Che, in compagnia di Fabrizio Moro, si è esibito sulle note di ‘Portami Via’. Ecco. È proprio alla fine della sua esibizione che la moglie di Costanzo ha letteralmente ‘gelato’ il cantante. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi ‘gela’ Fabrizio Moro ad Amici 19: cos’è successo

A causa dell’emergenza del Coronavirus, per la prima volta in assoluto, la seconda puntata di Amici 19 è andata in onda completamente senza pubblico. Per ottemperare alle regole della diffusione del contagio, Mediaset ha pensato bene di prendere questa drastica decisione. E non solo. È proprio per questo motivo che, appena terminata la sua esibizione con Jacopo, la moglie di Maurizio Costanzo ha completamente ‘gelato’ Fabrizio Moro. Appena finito di cantante, l’ex professore di Amici si è avvicinato alla padrona di casa per un saluto. Ma è proprio a questo punto che la padrona di casa ha dovuto dare un rifiuto.

‘Fabrizio manco ti posso salutare. Devo tenere le distanze’, dice Maria De Filippi all’ex professore di Amici. Immediata è stata la risposte dell’ex vincitore di Sanremo: ‘Per me, possiamo baciarci’. Beh, è proprio a questo punto che la padrona di casa è stata costretta a ‘gelare’ l’ospite in studio. ‘Non posso farlo. Vorrei farlo, ma non posso’, dice la De Filippi prima di presentare tutti i successi discografici di bel Moro. E, poi, salutarlo.

Il divertente siparietto con Sabrina Ferilli

Ha regalato dei momenti davvero incredibili, Maria De Filippi. Come raccontavamo precedentemente, per essere certa che la sua amica Sabrina Ferilli stesse seguendo la diretta del talent, la padrona di casa ha pensato bene di inviare delle telecamere, completamente a sua insaputa, presso la dimora dell’attrice romana. E così, dapprima al citofono e poi sul suo pianerottolo, la De Filippi si è accertata di quanto stesse vedendo in tv la sua amica. Pensate, per metterla alla prova, la moglie di Maurizio Costanzo ha pensato anche di farle un piccolo scherzo. Davvero incredibile, vero?