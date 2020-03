Anna Tatangelo ‘beccata’ dai paparazzi: la sua reazione è inaspettata

Anna Tatangelo, qualche ora fa, è stata ‘beccata’ dai paparazzi: la reazione della cantante di Sora è davvero inaspettata, ecco cosa è successo.

In questo ultimo periodo, Anna Tatangelo è spesso al centro dell’attenzione. Non soltanto perché, stando a quanto trapelato da diverse sue Instagram Stories, la cantante sta lavorando ad un nuovo progetto lavorativo, ma anche perché, dopo anni, la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio è giunta al termine. Se ne parlava da diverse settimane, è vero. Eppure, soltanto pochi giorni fa, entrambi hanno dato l’annuncio ufficiale. Sia Anna che Gigi, sui loro rispettivi canali social ufficiale, hanno scritto un lungo post in cui spiegavano chiaramente la fine della loro storia d’amore. Insomma, un annuncio davvero inaspettato, c’è poco da dire. E che, com’è giusto che sia, ha fatto in modo che tutti i riflettori siano puntati su di loro. È proprio per questo motivo che, poche ore fa, la bellissima Tatangelo è stata ‘beccata’ dai paparazzi mentre faceva una tranquilla e classica spesa al supermercato. Sapete, però, come ha reagito la cantante di Sora? Ecco i dettagli.

Anna Tatangelo ‘beccata’ dai paparazzi: la reazione

Essere ‘beccati’ dai paparazzi, si sa, è all’ordine del giorno per i personaggi pubblici. E lo sa bene Anna Tatangelo. Che, pochissime ore fa, ha visto davanti a sé diversi fotografi che la riprendevano mentre era intenta a fare la spesa in un supermercato. Nulla di ‘strano’, ovviamente. Ciò che, però, cattura l’attenzione è la reazione della cantante appena resasi conto della situazione. ‘Niente, non si può fare la spesa oggi’, dice Anna mentre, dopo averli avvistati, si accinge ad entrare nel supermercato. E, poi, continua: ‘Ma non vi siete stancati? Non lo so, sono pazzi questi’.

Da come si può chiaramente intendere quindi, Anna non si è affatto ‘agitata’ dalla presenza di questi paparazzi, bensì si è messa a scherzare con loro. Dapprima li ha ripresi, come spiegato precedentemente, ma si è messa addirittura a parlare con loro. Poi, alla fine, conclude: ‘Capisco tutto, ma mi sembra un po’ eccessivo’, spostando l’inquadratura della fotocamera verso i numerosi motorini che stavano inseguendo la sua macchina.

Perché si sono lasciati?

Ovviamente, al momento non sono stati date ulteriori spiegazioni. Dopo aver ufficializzato la fine della loro storia d’amore, entrambi non sono più ritornati sull’argomento. Come ricorderete, già qualche tempo fa, i due avevano vissuto un periodo di crisi, ma che sembrava essere rientrato l’estate scorsa. A distanza di un anno, invece, hanno definitivamente concluso la loro relazione. Cosa succederà adesso?

Per ulteriori news su Anna e Gigi –> clicca qui