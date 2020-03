Serena Enardu si riprende in palestra: i leggins super aderenti mostrano ‘troppo’; Instagram diventa ‘bollente’.

È stata una delle protagoniste assolute dell’edizione del Grande Fratello Vip ancora in corso. Un’edizione alla quale ha deciso di partecipare per riconquistare il suo Pago. Riuscendoci alla grande. Parliamo di lei, Serena Enardu, la bellissima sarda che con Pago si era lasciata proprio in seguito ad un altro reality, in estate, Temptation Island Vip. Oggi, tra i due le cose procedono di nuovo a gonfie vele e la coppia è molto attiva anche sui social. Soprattutto Serena, che ama condividere foto e video con i suoi followers. E, proprio poco fa, la Enardu ha pubblicato alcune stories in cui si trova in palestra. Stories che diventano ‘bollenti’ quando Serena si riprende allo specchio: i leggins che indossa sono super aderenti, il suo lato b fa impazzire tutti. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu si riprende in palestra: leggins super aderenti, Instagram si infiamma

Sono in tanti a seguire le avventure ‘social’ di Serena Enardu. La bellissima sarda, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è molto attiva su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Giornate in compagnia del suo amato Pago, col quale ha ritrovato l’armonia proprio nella casa del GF Vip. E giornate in cui non può mancare l’allenamento: la Enardu infatti, come la sorella Elga, ama tenersi in forma e non è raro che pubblichi stories direttamente dalla palestra. È quello che è accaduto poco fa, quando Serena si è ripresa nello specchio in tenuta sportiva: il leggins che indossa è decisamente stretto e lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco uno screen del video pubblicato da Serena nelle sue stories di Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Serena ha letteralmente infiammato il web con le sue ultime stories di Instagram: l’ex tronista di Uomini e Donne mostra un fisico scultoreo. Il suo lato b non può passare inosservato. Che dire, Pago è senza dubbio un uomo fortunato! E voi, cosa aspettate a seguire Serena sui social? Non ve ne pentirete!