C’è Posta per Te, è stato svelato un altro super ospite dell’ottava puntata di sabato 7 Marzo: dopo Higuain, un’altra stella della Seria A.

Non si ferma affatto Maria De Filippi. E così, per l’ottava puntata di C’è Posta per Te, ha pensato a qualcosa di eccezionale veramente. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, saranno presenti tre personaggi televisivi davvero incredibili, ma ci sarà anche un altro super ospite più che amato da tutto il pubblico italiano. E che vi farà davvero felici vederlo sul piccolo schermo. Ma di chi parliamo? Vi sveliamo un piccolo indizio per il momento: è un calciatore, anzi, è una stella della Serie A. La settimana scorsa, infatti, abbiamo visto Gonzalo Higuain, è vero. Adesso, invece? Ecco tutti i dettagli.

C’è Posta per Te, ospite speciale per il 7 Marzo: chi è

Siete pronti ad un sabato sera da leoni? Per la puntata di C’è Posta per Te di sabato 7 Marzo, Maria De Filippi ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ci saranno Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che faranno una richiesta ‘particolare’ a Carlo Conti, ma anche una stella della Serie A. La settimana scorsa, come ben ricorderete, abbiamo visto l’ingresso in studio di Gonzalo Higuain, ex calciatore del Napoli, del Milano e della Juve. Questa volta, invece, chi sarà? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. Sarà proprio Zlatan Ibrahimovic ad essere l’ospite super speciale della puntata di C’è Posta per Te di sabato 7 Marzo. A rivelarlo è stata la pagina social ufficiale del programma. Che, tramite un post su Instagram, il tanto affezionato pubblico del people show è venuto a sapere di questa splendida anticipazione. Da come si può chiaramente vedere, quindi, la stella del Milan sarà pronto a regalare un’emozione davvero speciale per il destinatario della posta. Noi non vediamo l’ora di assistere alla puntata, voi?