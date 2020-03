Francesca Brambilla si lascia immortalare di spalle con indosso un costume davvero striminzito, ma è un altro il dettaglio che cattura l’attenzione.

Non è assolutamente la prima volta che Francesca Brambilla è protagonista di scatti fotografici davvero da urlo. Eppure, in quest’ultimo scatto, condiviso qualche ora fa, è più che fantastico. Come raccontato in diversi nostri articoli, la ‘Bona Sorta’ di Avanti un Altro è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori con delle fotografie davvero spettacolari. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Ed ha sorpreso davvero tutti. In questo scatto, infatti, Francesca si lascia immortalare di spalle con indosso un costume da bagno davvero striminzito. Perciò, oltre che ammirare un Lato B più che urlo, non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla, costume striminzito: il dettaglio non sfugge

Nonostante sia una presenza fissa ad Avanti un Altro, Francesca Brambilla non perde occasione di essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, la ‘Bona Sorte’ dello show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è solita condividere degli scatti fotografici incredibili. Che, come raccontato in diversi nostri articoli, riescono a catturare l’immediata attenzione dei suoi sostenitori. È davvero bellissima, Francesca. Ed è per questo motivo che ciascun suo scatto susciti un interesse davvero particolare. Pensate, è successo la stessa ed identica cosa qualche ora fa. Quando, per rivivere i bei momenti estivi, la giovane Brambilla ha condiviso uno scatto di spalle con indosso un costume da bagno davvero striminzito. Che, com’è giusto che sia, mette sempre di più in evidenza la sua smisurata bellezza. Bando alle ciance, diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Davvero irresistibile, vero? Come dicevamo e, tra l’altro, si può chiaramente vedere, Francesca si lascia immortalare con indosso un bikini nero davvero piccolo per le sue forme. Il Lato B sfoggiato, se fate attenzione, è da urlo. Eppure, ciò che cattura maggiore interesse è un unico dettaglio. Facciamo riferimento al segno del costume che intravede chiaramente dal pezzo di sopra del bikini alzato un po’ più in alto del solito. Probabilmente, la foto risale a qualche mese fa. E da ciò, quindi, si può facilmente dedurre che non è altro che un delizioso segno dell’abbronzatura.

Francesca è fidanzata?

Purtroppo, non sappiamo molto della sua vita privata. Nonostante sia molto attiva su Instagram, la ‘Bona Sorte’ non è solita condividere scatti riguardanti la sfera sentimentale. Sarà, quindi, single? Chi lo sa. Fatto sta che il suo principe azzurro non sarà così lontano.