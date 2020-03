Detto Fatto, puntata 6 marzo 2020: perchè non c’è Bianca Guaccero?

Nella puntata odierna di Detto Fatto, Bianca Guaccero non dovrebbe essere la conduttrice: perchè al suo posto ci sarà Elisa D’Ospina?

Oggi, venerdì 6 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due. Insieme alla conduttrice ogni pomeriggio in studio ci sono Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Cambi. Il programma fu voluto dall’ex direttore di Rai 2, Angelo Teodoli, e va in onda dalla primavera del 2013. Il factual è prodotto dalla Endemol ed ha l’obiettivo di rivolgersi ad un pubblico più giovane e soprattutto più ampio. Nella stessa fascia oraria, il programma della Guaccero deve lottare con la concorrenza di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, e soprattutto di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi che ogni giorno registra ascolti molto alti. Il programma però, anche grazie alla straordinaria bravura della conduttrice pugliese, si sta togliendo belle soddisfazioni.

Detto Fatto 6 marzo 2020: perchè non c’è Bianca Guaccero?

Nella puntata odierna del factual di Rai Due, come rivelato da Blogo, non dovrebbe esserci la padrona di casa. La Guaccero, infatti, dovrebbe essere sostituita da Elisa D’Ospina, conduttrice e personaggio televisivo lanciata proprio dal programma di Rai Due. Elisa, anche lei molto brava, sicuramente non farà sentire la mancanza della Guaccero. Accanto a lei ci saranno ovviamente Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Cambi. I telespettatori di Rai Due, però, sicuramente si staranno chiedendo perchè la Guaccero non sarà presente in studio. Cosa sarà successo alla conduttrice pugliese? Niente di allarmante. La Guaccero, infatti, sarà impegnata con la registrazione di Una storia da cantare, programma in onda il sabato sera su Rai Uno e condotto dalla pugliese e da Enrico Ruggeri. Bianca, in questi momenti, sta registrando l’ultima puntata del programma televisivo molto seguito dagli italiani. Dopo le puntate dedicate ai cantautori di Sanremo, a Mina e ad Adriano Celentano, l’ultima puntata sarà dedicata a Gianni Morandi. Il programma viaggia su una media di tre milioni di spettatori e circa il 14% di share. Se i numeri dovessero essere confermati nell’ultima puntata, la Rai potrebbe decidere di proporre anche una terza edizione.

I telespettatori di Detto Fatto, dunque, non devono preoccuparsi. La conduttrice pugliese sarà impegnata con la registrazione dell’ultima puntata di Una storia da cantare. A partire da lunedì prossimo, la Guaccero riprenderà il suo posto accanto a Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Cambi. Nel frattempo, quest’oggi sarà sostituita magistralmente da Elisa D’Ospina e l’appuntamento come al solito sarà alle 14 su Rai Due.