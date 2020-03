Amici 19, discussione accesa tra due concorrenti: è successo dopo la puntata del serale andata in onda ieri sera, 6 marzo 2020.

È andata in onda ieri la seconda puntata del serale di Amici 19. Una puntata, come sempre, ricca di emozioni ed esibizioni. Niente squadre, quest’anno: i concorrenti sono uno contro l’altro e si sfidano a suon di canzoni e coreografie. L’eliminata della serata è stata la ballerina Talisa, che non ha potuto proseguire il suo percorso nel talent. Tutti gli altri conquistano la maglia dell’accesso alla terza serata. Ma, rientrati in casetta dopo la puntata, è nata una discussione piuttosto accesa tra due concorrenti. Si tratta della cantante Gaia e il ballerino Nicolai. Quest’ultimo non sembra gradire molto lo stile di Gaia e non lo nasconde: “Non mi arrivi”. Ma la cantante non se ne sta in silenzio e tra i due nasce un vero e proprio battibecco. Ecco cosa si sono detti.

Amici 19, discussione accesa tra due concorrenti: confronto tra Gaia e Nicolai

Un battibecco molto acceso, quello nato tra Gaia e Nicolai dopo la puntata. Il ballerino esprime la sua opinione sulla cantante, facendo chiaramente capire di non gradire il suo modo di cantare: “La penso così, devi accettare le critiche”. Ma Gaia non ci sta, sottolineando come proprio Nicolai sia il primo ad offendersi se qualcuno parla di lui: “Sei l’incoerenza, sei il primo che se ne va quando si dice qualcosa di te!”. Gaia specifica di non essere dispiaciuta dell’opinione di Nicolai, perché è giusto che ognuno abbia il suo parere. Ma la cantante accusa Nicolai di continuare a screditare gli altri, in particolare Javier, per emergere: “Il fatto che continui a buttare fango sugli altri per innalzare il tuo comportamento non è giusto.I fatti dovrebbero parlare!”. Ma Nicolai non sembra cambiare idea sulla cantante: “Io non cambio opinione, penso questo”. Ma Gaia sottolinea come i modi del ballerino nell’esprimere le sue opinioni siano sbagliate: “Le parole che usi hanno un peso Nicolai. E a volte usi parole davvero forti. Stai parlando di persone, non di un gioco”.

Ma anche quando Giulia fa notare a Nicolai di aver esagerato in puntata anche contro Timor, il ballerino sembra impassibile: “Non ho mancato di rispetto a nessuno. Dall’inizio, qualsiasi cosa che faccio per voi è sbagliato.” Insomma, Nicolai continua a portare avanti la sua verità. E sembra essere sempre di più ‘uno contro tutti’. E voi da che parte state?