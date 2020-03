Antonella Clerici mostra un angolo di casa sua: il dettaglio non sfugge

Porta a Porta, Antonella Clerici in collegamento da casa sua: il ‘dettaglio’ non passa inosservato, botta e risposta con un fan, ecco cos’è successo.

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, dopo la decisione dei vertici di annullare La Corrida per l’emergenza Coronavirus. Ed è stato proprio questo l’argomento al centro del talk condotto da Bruno Vespa, che ha parlato dell’emergenza con i tanti ospiti presenti e con quelli che si sono collegati in diretta con lo studio. Oltre ad alcuni esponenti del mondo politico, anche i ‘big’ della Rai hanno preso parte alla puntata, da Mara Venier a Carlo Conti, passando per Flavio Insinna, Amadeus e Milly Carlucci. Anche Antonella Clerici è intervenuta nel corso della puntata, collegandosi direttamente dal salotto di casa sua. La conduttrice di Sanremo Young ha mostrato dunque al pubblico una parte della sua dimora, come già aveva fatto una volta in passato, attirando l’attenzione di molti in particolare per un ‘dettaglio’: ecco di cosa si tratta e come ha risposto Antonella ai commenti.

Antonella Clerici mostra in diretta un angolo di casa sua: il dettaglio non sfugge, botta e risposta con un fan

Antonella Clerici è intervenuta ieri sera in collegamento con lo studio di Porta a Porta durante la puntata speciale dedicata all’emergenza Coronavirus in Italia. Antonella si è espressa sull’argomento mentre era seduta nel salotto di casa sua, per cui involontariamente ha mostrato una parte della sua dimora. Che è davvero meravigliosa. La conduttrice ha anche postato una foto del suo collegamento sul suo profilo Instagram, per cui il pubblico ha potuto soffermarsi sui vari ‘dettagli’ che compongono la sua casa.

Un dettaglio in particolare non è sfuggito all’occhio attento di alcuni fan, che lo hanno fatto notare anche alla Clerici nei commenti.

A quanto pare le mensole del salotto di casa Clerici sono piene di Oscar della tv, ma non c’è nemmeno un Telegatto. “Non ne ho mai vinto uno”, spiega Antonella a un follower che glielo fa notare. Voi conoscevate questo retroscena sulla carriera della conduttrice?