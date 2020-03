Sul suo canale social ufficiale, Ludovica Pagani ha svelato un inedito retroscena su quella cicatrice che ha sul viso: cosa le è successo.

Oltre ad essere un’affermata e nota influencer e showgirl italiana, Ludovica Pagani è una vera e propria star di Instagram. Sul suo canale social ufficiale, la giovane modella vanta di un successo davvero clamoroso. Pensate, al momento, ci sono circa più di due milioni di followers che non si perdono alcun tipo di aggiornamento della bellissima Ludovica. Talvolta con foto davvero spettacolari, altre volta con inediti retroscena sulla sua vita passata, la giovane Pagani non perde mai occasione di potersi raccontare senza filtri ai suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, l’influencer ha svelato un ‘particolare’ aneddoto riguardante quella cicatrice che ha sul suo viso. Pochissimo tempo fa, aveva detto sul suo canale social ufficiale: ‘Nessun altro ce l’ha’. Ecco, ma come se l’è procurato? Siete curiosi di saperlo? Ecco cosa ha raccontato la bella Pagani ai suoi sostenitori.

Ludovica Pagani, il retroscena sulla cicatrice sul viso: cosa le è successo

In una sua recente fotografia social, Ludovica Pagani si è mostrata, sì, senza vestiti, ma con in bella mostra una cicatrice sul viso che non è potuta assolutamente passare inosservata. ‘Sapete perché non la tolgo? Perché è un difetto, un qualcosa di particolare che nessuno ha, qualcosa che caratterizza solo me’, così aveva spiegato la bella influencer il motivo per cui, dopo anni, non ha mai pensato di rimuovere questo piccolo segno sul suo viso. La cicatrice, da come si può chiaramente capire dalle sue parole, è una sua parte distintiva. Ed è per questo motivo che Ludovica non ha mai pensato di toglierla. La domanda, però, adesso sorge spontanea: come se l’è procurata? A raccontare l’inedito retroscena è la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha confessato dettagliatamente come è riuscita a farsi questo segno sul suo bellissimo e delizioso viso.

‘Per correre, sono inciampata nei piedi di un mio compagno e sono scivolata diritto contro uno spigolo’, queste le parole di Ludovica Pagani per spiegare dettagliatamente cosa le è accaduto qualche anno fa. Subito dopo lo spavento iniziale sia della maestra che della mamma della giovane, l’influencer è stata portata immediatamente all’ospedale ed è stata subito ‘ricucita’ con sette punti. Certo, per diversi mesi, Ludovica ha dovuto girare con un cerotto circolare sul viso, di cui – tra l’altro – si vergognava tantissimo. Fortunatamente, però, non è successo nient’altro di grave. Anche perché, come dicevamo precedentemente, adesso Ludovica ‘ama’ particolarmente questo segno. ‘Mi ricorda che quando si case, ci si rialza più forti di prima’, scrive.