A raccontare la sua storia per l’ottava puntata di C’è Posta per Te, questa volta, è Francesca che non parla con suo figlio Davide da ben cinque anni.

L’ottava puntata di C’è Posta per Te, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Come sempre, infatti, le storie trattate da Maria De Filippi sono state più che emozionanti. A partire, quindi, dalla storia di Lucia e di Orlando. Fino a quella di Greta e di sua madre Liliana. Certo, non sono affatto mancati i momenti di divertimento. Impossibile non citare, infatti, il divertente siparietto di cui Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello. Ma cosa sarà successo subito dopo queste tre storie? Ve lo raccontiamo immediatamente. A fare il suo ingresso nello studio televisivo di Canale 5 è Francesca. Che decide di chiamare la trasmissione di Maria De Filippi per ricucire il rapporto con suo figlio maggiore.

C’è Posta per Te, la storia di Francesca e di suo figlio Davide

Francesca chiama la trasmissione C’è Posta per Te per ricucire il rapporto con suo figlio maggiore con cui, da ben cinque anni, non parla più. Davide, questo è il nome del giovane, accusa sua madre di aver lasciato suo padre per un altro uomo. Il giovane non è convinto che non ci sia stato più un sentimento da parte sua, bensì per un altro uomo.

Francesca è stata sposata con suo marito per circa 16 anni. Fino a quando, anno dopo anno, il suo sentimento per l’uomo ha iniziato a sgretolarsi. Francesca ha raccontato a Maria De Filippi di essersi sentiti troppo responsabilizzata in questo rapporto. Suo marito, infatti, all’epoca aveva un lavoro precario. E l’unica cosa che gli interessava era avere una moglie. Mentre tutto il resto era ‘superfluo’. Ed è per questo motivo che, presa coscienza della situazione, Francesca racconta di essere andata via di casa per ben due volte. La prima volta vi è ritornata perché convinta, grazie anche alle parole di suo marito, che ben presto sarebbe cambiato tutto. In realtà, però, le cose non sono affatto cambiate. Il lavoro continua ad essere precario. Ed anche Francesca, così, inizia ad avvertire la necessità di realizzarsi. E di trovare un impiego. Certo, la paga non è altissima, ma qui è felice. È indipendente. Ed è proprio in questo istante, che la donna ammette di aver capito che il suo matrimonio è giunto al termine. Così decide di prendere i suoi tre figli. E di recarsi dai suoi genitori.

Un giorno Davide, facendo finta di ascoltare la musica, ascolta sua madre raccontare a sua cognata di aver incontrato a lavoro un nuovo uomo. Il giovane, ascoltate queste parole, si infuria con lei. Inizia ad insultarla. E decide di trasferirsi di suo padre. Da quel momento, sono trascorsi cinque anni. Ed è per questo motivo che Francesca chiede l’aiuto di Maria De Filippi.

Davide ha perdonato sua madre?

Sia Francesca che sua madre, chiedono a Davide di poter riunire la loro famiglia. Il giovane, dal canto suo, è convinto che sua mamma gli abbia mentito. Certo, Davide non ha nascosto di avere avuto un’ottima madre nella sua vita, ma si è sentito tradito. Per questo motivo, il giovane si dice pronto ad escluderla completamente e a chiudere la busta per sempre. ‘Mi deve lasciare in pace’, dice Davide prima di salutare definitivamente sua madre.

‘Ha scelto di non amare tuo padre, ma non ha scelto di perdere i suoi figli’, dice Maria De Filippi. Ma Davide è irremovibile.