Coronavirus, anche Antonella Clerici in apprensione: il messaggio

“Se non va bene, significa che non è ancora la fine”, scrive Antonella Clerici citando John Lennon nel messaggio che ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice, così come l’Italia intera, è in apprensione per quello che sta succedendo a causa del Coronavirus. Tuttavia, ha voluto lanciare un messaggio di speranza, come quelli dei post-it che si sono diffusi a Milano proprio nei giorni più difficili di questa vicenda. Un messaggio di conforto, parole dolci che tuttavia non riescono a tranquillizzare i suoi utenti social che commentano con non molto ottimismo.

“Tutti insieme per l’Italia”, Antonella Clerici è apparsa a Porta a Porta, trasmissione di Bruno Vespa, nella serata di venerdì 6 marzo. Tutti, adesso, devono essere a sostegno del paese. E’ doveroso. Tutti devono dare il proprio contributo. Così, tutti i volti storici di Rai Uno sono intervenuti in trasmissione per commentare la vicenda che sta realmente spaventando tutti. Ebbene, poche ore dopo, ecco che arriva il messaggio di Antonella Clerici su Instagram:

Un messaggio positivo e, sicuramente, da apprezzare. Gli utenti che hanno commentato, tuttavia, non sono proprio così tranquilli. C’è chi scrive: “Speriamo”. Oppure: “Non c’è da essere così ottimisti”. In effetti, la situazione è preoccupante. Anche se ci sono segnali positivi che arrivano anche da personaggi come Piero Angela, i dati parlano chiaro: i contagiati sono ormai tantissimi. Ci sono tantissime guarigioni, soprattutto grazie al lavoro straordinario che stanno svolgendo i medici nell’ultimo periodo, ma tanti sono anche i decessi dovuti al Coronavirus. E’ per questo che un po’ tutti sono entrati in quella che possiamo chiamare ‘psicosi’ nel senso profondo del termine. Importante, adesso, è seguire le istruzione del Ministero della Salute e fare molta attenzione all’igiene, soprattutto delle mani.