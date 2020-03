Elisa Isoardi si è mostrata senza trucco sui social: la conduttrice televisiva ha scattato un selfie prima di truccarsi per la diretta. La reazione dei suoi fan è stata sorprendente.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici Rai più amate dal suo pubblico: da quando è al timone del programma La Prova del Cuoco entra nelle case degli italiani ogni giorno portando ricette nuove e dando ottimi consigli. Non mancano i simpatici siparietti con Claudio Lippi che regalano tante risate al pubblico. E due giorni fa, prima di andare in onda, la Isoardi si è mostrata totalmente ‘acqua e sapone’, ovvero senza trucco. Il post sui social ha raggiunto più di 16 mila like e tantissimi commenti: la reazione dei fan della conduttrice è stata davvero sorprendente. Ecco le parole dei suoi follower.

Elisa Isoardi senza trucco prima della diretta: la reazione dei fan è sorprendente

Elisa Isoardi ha scattato un selfie prima di andare in onda con il suo La Prova del Cuoco: la particolarità della conduttrice in questa foto è il fatto che sia totalmente ‘acqua e sapone’. Senza trucco Elisa ha lasciato tutti a bocca aperta: la reazione dei fan della conduttrice è sorprendente. Questo lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram:

Sono davvero tantissimi i follower che si complimentano per la sua bellezza e che la invitano a stare maggiormente senza il make up. “Molto meglio senza… Ti caricano troppo ultimamemente”, “Sei bellissima anche senza”, “Bellezza naturale!!! complimenti Elisa sei un esempio di donna vera e semplice” sono alcuni dei magnifici commenti per la conduttrice televisiva. Il più bello, quello di una fan che inizia così: “Ma sei così bella che ti puoi permettere il lusso di non concederti alle sapienti manine della tua simpatica truccatrice,mia dolcissima Ely”. La Isoardi sarà davvero contenta di leggere tutte queste persone così legate a lei!