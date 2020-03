Antonella Clerici, attraverso il suo account Instagram, ha inviato un duro messaggio: “Non fatemi gli auguri oggi”, c’entra il Coronavirus

Oggi, domenica 8 marzo, è la festa delle donne. Sarebbe stata una domenica da festeggiare, nel segno di tutte le donne, ma l’Italia non riesce proprio a sorridere. Il temibile virus proveniente dalla Cina, dopo aver reso la città di Wuhan uno vero e proprio spettro, sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese. La Lombardia la regione più colpita insieme all’Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte. Nessuna regione italiana, però, è immune dal virus. Il numero dei contagi non diminuisce e lo Stato è intervenuto in prima persona, allargando la zona rossa, e chiedendo agli abitanti di lasciare la zona solo per motivi gravi. Anche il mondo dello spettacolo si è mobilitato. Ieri, ad esempio, la Clerici ha pubblicato un duro messaggio su Instagram e su Twitter: “Adesso che hanno chiuso la Lombardia e 11 province si è capito che bisogna stare a casa?“. La conduttrice televisiva, però, ha rincarato la dose oggi, pubblicando un nuovo post sul popolare social network.

Coronavirus, duro messaggio di Antonella Clerici

La Clerici non ha tanta voglia di festeggiare. La situazione è complicata, soprattutto per chi come lei vive nella zona rossa. La conduttrice televisiva si trova ad Alessandria, una delle città colpite seriamente dal temibile virus cinese. La Clerici, dopo i numerosi sfoghi di ieri pubblicate sui social network, oggi ha rincarato la dose, pubblicando un duro messaggio: “Non fatemi gli auguri per la festa della donna. Fate a me, a voi, a tutta la comunità il regalo di stare a casa e di non fare i soliti furbetti“. La conduttrice probabilmente si riferisce a quanti stanotte hanno abbandonato le città della zona rossa per raggiungere il Sud, oppure a quanti, nonostante il richiamo del governo, ieri sera hanno frequentato luoghi affollati in strada. La conduttrice poi ha aggiunto: “Io vivo nell’alessandrino, Arquata Scrivia, zona rossa come tanti confinati nel proprio territorio. È un sacrificio utile e necessario. Per tutto il resto ci sarà tempo“. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha cercato di sensibilizzare i suoi seguaci e in generale tutti gli italiani. Uscire di casa, soprattutto per chi vive nella zona rossa, potrebbe far aumentare il rischio contagio. Gli abitanti delle zone rosse – ma in generale anche tutto il resto del paese – dovrebbero limitare gli spostamenti.

La speranza è che il messaggio della Clerici possa raggiungere quante più persone possibili e soprattutto sensibilizzare tutti gli italiani, da Nord a Sud.