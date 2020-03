È un giorno importante per Clizia e Paolo, concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco cosa accade a distanza di un mese dal primo bacio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la prima – e probabilmente unica – coppia della quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e dopo una conoscenza abbastanza approfondita hanno deciso di fidanzarsi. La coppia è stata ‘battezzata’ anche dai genitori di Paolo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’attrice, però, in seguito ha espresso alcune parole sui settimanali che non sono state digerite né dal figlio né dalla sua nuova fidanzata. Le due donne, però, pare si siano chiarite. Peccato che, a causa di una squalifica, i due gieffini non abbiamo potuto vivere ancora per qualche giorno la loro storia d’amore all’interno della casa del GF VIP. La Incorvaia, infatti, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia per alcune esclamazioni che hanno destabilizzato l’opinione pubblica. La loro storia d’amore, però, continua anche a distanza. Paolo sembra innamoratissimo e nella casa non fa altro che parlare di lei. Clizia, invece, è andata a Fregene, proprio lì dove Ciavarro aveva giurato che l’avrebbe portata.

Grande Fratello Vip, Clizia e Paolo: un mese dopo

Un mese fa, esattamente l’8 febbraio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro decisero di approfondire la loro conoscenza e scambiarsi il primo bacio. I due, dopo una lunga chiacchierata in giardino, si nascosero sotto la coperta e si scambiarono un lungo e dolce bacio, che poi proseguì sotto le coperte. Il momento fu ripreso ovviamente dalle telecamere e prontamente mostrato in puntata dal conduttore Alfonso Signorini. Nell’imbarazzo generale, i due gieffini annunciarono agli altri coinquilini l’inizio della loro storia d’amore. Una convivenza da fidanzati durata meno di un mese, in seguito alla squalifica dell’ex compagna di Francesco Sarcina. I due gieffini, però, sono lontani fisicamente ma vicini col cuore. In settimana, la Incorvaia ha fatto passare sopra la casa più spiata d’Italia un aereo con il messaggio: “Pa’ sorridi, guarda la luna“. Oggi i due festeggiano un mese e l’ex concorrente del GF VIP 4 ha pubblicato una dolce dedica sul suo profilo Instagram: “Un mese di noi ma sempre connessi. Mi batte il cuore a mille“. Ciavarro, invece, questa mattina, appena si è alzato, è andato nel giardino, si è rivolto verso una telecamera ed ha detto: “Auguri Cli, mi manchi. Un mese“.

Chissà se il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro riceverà una nuova sorpresa nella prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda mercoledì in prima serata.