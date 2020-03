Domenica in, Mara Venier sbotta con Don Mario: “Sei un pericolo pubblico”

Mara Venier sbotta con Don Mario: “Sei un pericolo pubblico”, la conduttrice non ne può più quando il sacerdote ammette di voler celebrare la Messa

Coronavirus, la popolazione è spaventata. E’ un dato di fatto. In tanti agiscono in preda al panico ed alla paura dovuta a questo virus che si sta diffondendo sempre più velocemente. Le Istituzioni hanno dato delle indicazioni precise che vanno rispettate con il massimo vigore. Tanti i messaggi da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che tentano in tutti i modi di sensibilizzare i propri follower tramite i canali social. A Domenica in, programma condotto da Mara Venier, c’è stato un momento di caos in diretta proprio quando è stato trattato l’argomento Coronavirus con Don Mario, ospite della trasmissione.

Domenica in, Don Mario vuole celebrare la Messa. Mara Venier sbotta: “Sei un pericolo pubblico”

Il clima è diventato piuttosto acceso quando, in diretta, Don Mario ha ammesso di voler celebrare comunque la Messa. Il sacerdote ha ribadito l’importanza della celebrazione domenicale per i fedeli. “C’è un diritto del cristiano di avere Gesù”, questa la sua motivazione. Ecco, proprio a quel punto, Mara Venier ha sbottato: “Non si può fare, non si possono fare celebrazioni di alcun tipo, sei un pericolo pubblico“. Sappiamo bene che nelle ultime ore il governo ha deciso di sospendere le cerimonie religiose. Purtroppo, non si devono assolutamente creare assembramenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Mara Venier, conduttrice del programma, era letteralmente furiosa. Così, a chiudere il battibecco schierandosi dalla parte della Venier, è intervenuto il portavoce del vicariato di Roma: “Anche la Diocesi di Roma si sta adoperando per dire a tutti che non si potranno celebrare pubblicamente le Sante Messe fino al 3 aprile”.

Un momento molto delicato per l’Italia

Mara Venier tiene molto a trasmettere un messaggio che, in questo momento, è molto importante: “Dobbiamo rispettare le regole tutti. Ne vale la pena. IL nostro è un programma pop, ma proprio perché arriva alle famiglie è giusto occuparci di questa emergenza. Se siamo uniti in questo momento possiamo vincere questo maledetto virus”.