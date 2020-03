Ibrahimovic emozionato a C’è Posta per te: “Sono padre anch’io”

Zlatan Ibrahimovic emozionato a C’è Posta per te: il suo discorso a Francesco è da brividi. La storia dei due fratelli ha commosso tutti

Zlatan Ibrahimovic protagonista in una delle storie andate in onda a C’è Posta per te. La storia più emozionante, a detta di molti, del programma nella serata di sabato 7 marzo 2020. Ci sono stati anche altri ospiti nella serata come Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Panariello. Gian Marco racconta la sua storia a Maria De Filippi: una storia toccante, a dir poco. La vita di Gian Marco e di suo fratello Francesco non è stata affatto semplice. Hanno perso i genitori quando avevano 10 e 12 anni. Francesco gli ha fatto da padre, madre, fratello, amico, e adesso Gian Marco vuole ricambiare in qualche modo. Francesco è tifoso del Milan e il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic. E’ questo il regalo per lui. A C’è posta per te conoscerà il calciatore svedese.

Ibrahimovic parla con Francesco a C’è posta per te: il discorso è commovente

“Ti voglio dire che sei una grande persona, con un grande cuore”, comincia così il discorso di Zlatan che all’inizio fa fatica a parlare. Ha un carattere molto duro, il calciatore del Milan, ma stavolta anche lui è in difficoltà. “Sono papà di due figli e so che non è facile. Sei diventato uomo giovane, ti sei preso le responsabilità non solo di te stesso, ma anche di tuo fratello. Hai avuto grande coraggio e una forza incredibile, sei veramente un campione, un esempio di vita per tutti quanti. Porta questa forza avanti e questo grande cuore”.

Poi arriva il momento di alcuni regali. In una borsa, ci sono un pallone rossonero, una sciarpa, la sua maglia. Zlatan ha voluto chiudere il suo discorso così: “Abbiamo una cosa in comune, la passione per gli orologi. Ti passo un orologio che mi porta fortuna così ti ricordi di questo bel momento. Sarò tuo fan per sempre”. Un gran bel momento, tanta emozione nella serata del 7 marzo a C’è posta per te. Ancora una volta, Maria De Filippi è riuscita a commuovere tutti.