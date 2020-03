Giulia De Lellis non si trattiene e confessa: ‘Stavo impazzendo’, cos’è successo all’influencer

In queste ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha esclamato: ‘Stavo impazzendo’, ecco cosa è successo alla giovane influencer romana.

In questi ultimi giorni, Giulia De Lellis è spesso al centro dell’attenzione di tutti per la presunta crisi tra lei ed Andrea Iannone. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato, dapprima, il settimanale Spy. Ed, in seguito, il giornale di Alfonso Signorini. Che, portando alla luce un indizio davvero clamoroso, ha insinuato ancora di più il dubbio di un momento non affatto facile per la giovane coppia. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non abiti più a Lugano con il pilota della MotoGp e che abbia, addirittura, preso a casa a Pomezia, vicino ai suoi parenti. Ovviamente, non possiamo dirvi quanto sia confermata questa notizia. Fatto sta che, in questi ultimi giorni, l’influencer è davvero a Roma con la sua famiglia. E, almeno per il momento, ha preferito non proferire parole sulla questione. Continua ad essere ugualmente molto attiva sui social, questo è certo. Anche poche ore fa, ad esempio, si è ripresa mentre si recava a casa di un suo amico. Nel tragitto, ovviamente, non ha perso occasione di poter comunicare con i suoi followers. Ed è stata in questa occasione che non si è affatto trattenuta. E ha detto: ‘Stavo impazzendo’. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis: ‘Stavo impazzendo’, cos’è successo?

Come raccontato in diversi nostri articoli, Giulia De Lellis è più che attiva sul suo canale social ufficiale. Pochissime ore fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto davvero da urlo. Che, com’è giusto che sia, ha riscosso un successo davvero notevole. La sua bellezza è smisurata, lo sappiamo alla grande. Ed è per questo motivo che ciascun scatto dell’influencer riscuota un clamore assurdo. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, nel primo pomeriggio Giulia ha deciso di abbandonare la sua casa e di recarsi a casa di un suo amico. A causa dell’emergenza del Coronavirus, l’ex corteggiatrice svela di preferire a viaggiare in macchina anziché prendere aerei o treni. Ma non solo. Perché, nel mentre chiacchierava con i suoi sostenitori, ha detto: ‘Stavo impazzendo a restare a casa, questa è la verità’. Queste sono le parole che utilizza Giulia per ‘giustificare’ la sua volontà di uscire dalla sua abitazione e recarsi a casa di uno dei suoi migliori amici.

Ovviamente, in occasione del lungo tragitto, Giulia non ha perso occasione di poter dimostrare ai suoi followers quanto ci tenga a loro. ‘Fatemi qualche domanda’, dice l’influencer ai suoi sostenitori per ‘ammazzare’ un po’ di tempo.

Quanto è vera la crisi con Iannone?

Come dicevamo precedentemente quindi, non sappiamo quanto sia reale la notizia di una presunta crisi tra la De Lellis e Iannone. Fatto sta che, ad apertura Instagram Stories, Giulia ha esclamato: ‘Sto bene, sto bene’. Cosa vorranno dire le sue parole?