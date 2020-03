Belen Rodriguez strepitosa, in intimo stesa a letto: “Que miras?”

Belen Rodriguez strepitosa: su Instagram spunta lo scatto in intimo mentre è stesa a letto. “Que miras?” chiede ai follower

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram un post in cui la vediamo in completo intimo, stesa a letto, che guarda verso l’obiettivo. “Que miras?” chiede in didascalia, nel messaggio allegato alla foto. E’ stupenda, sembra arrivata da un altro pianeta e, in effetti, i fan la riempiono di complimenti. Nei commenti, che arrivano uno dopo l’altro, i suoi fan la riempiono anche di cuoricini e frasi carine. Strepitosa, bella come non mai, si mostra ai follower di Instagram che rispondono attivamente ad ogni sua ‘chiamata’. Ma scopriamo insieme il post che ha appena pubblicato.

Belen Rodriguez strepitosa: stesa a letto in completo intimo

E’ sempre più bella, sempre più affascinante. Donna in carriera, mamma e moglie. Incredibilmente romantica e dolce: l’ha dimostrato, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, a C’è Posta per te quando ha accolto la richiesta di Pio e Amedeo. Adesso, si mostra così su Instagram, in completo intimo e stesa a letto, con uno sguardo che seduce i fan.

In poche ore ha superato la soglia dei 150mila ‘mi piace’. Più di 600 commenti. Insomma, Instagram in delirio per questo suo ultimo scatto.

Stefano De Martino: come l’ha riconquistata?

Si parla di un secondo matrimonio a Verissimo, che secondo la showgirl, eventualmente, sarebbe in forma privata, con solo pochi amici. Per ora, però, resta soltanto un’ipotesi remota. Quel che ci lascia senza parole è il racconto su Stefano De Martino e su come ha deciso di ‘riprendersela’. L’ha riconquistata quel giorno: “Eravamo in macchina e stavamo andando al ristorante quando lui si è fermato in autostrada e mi ha detto ‘Tu sei la mia donna, smettila di scappare, non ti do opzioni, sono qui e non me ne vado’. E da lì è ripartito ufficialmente tutto”. Un po’ come nelle favole. Stefano è tornato da lei e da quel momento è tornata a sorridere dopo un periodo – come ha confessato lei stessa – molto complicato.