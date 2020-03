Chi è Sonia Bergamasco: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e la vita privata dell’attrice che ha dato volto a Livia in Montalbano

Sonia Bergamasco è un’attrice e regista Italiana di grande successo. Conosciuta soprattutto in teatro per le sue opere molto apprezzate, dal 2016 da il volto a Livia, storica compagna del Commissario Montalbano. Sonia nel corso degli anni ha ricevuto molti premi illustri e altrettante sono state le candidature per le sue impeccabili interpretazioni. Biodissima, occhi come il mare e un sorriso magnetico, Sonia è stata anche la madrina della 73 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, nel 2016. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua età, la vita privata e la carriera.

Chi è Sonia Bergamasco: età, carriera e vita privata

Sonia Bergamasco è nata a Milano il 16 gennaio del 1966 ed è un’attrice, musicista, poetessa e regista di teatro. Sonia si è diplomata in pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in Recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro. Il suo esordio avviene con ‘Arlecchino, servitore di due padroni’ di Giorgio Strehler e successivamente con ‘Pinocchio’ di Carmelo Bene. Nel corso della sua carriera, Sonia ha avuto la possibilità di lavorare con moltissimi registi illustri, come: Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri, Glauco Mauri, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana, Liliana Cavani e molti altri. Tra i film che l’hanno resa celebre vi ricordiamo: ‘L’amore probabilmente’ di Giuseppe Bertolucci, ‘La meglio gioventù’ di Marco Tullio Giordana, ‘Musikanten’ di Franco Battiato, ‘La donna della mia vita’ di Luca Lucini, ‘Io e Te’ di Bernardo Bertolucci, ‘Quo vado?’ di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e ‘Come un gatto in tangenziale’ di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi. Il 2016 rappresenta per la Bergamasco un anno molto importante, viene infatti scelta come madrina alla 73 esima edizione del Festival del Film di Venezia. E lo stesso anno, riceve anche il ruolo di Livia, storica compagna del Commissario Montalbano. Sappiamo dirvi che Sonia è sostenitrice dell’organizzazione Medici Senza Frontiere e nel 2017 è stata in Giordania per visitare 3 ospedali impegnati nella campagna ‘Cure nel Cuore dei conflitti’. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo dirvi che è sposata dal 2000 con il collega Fabrizio Gifuni con cui ha avuto due figli.

Alcuni delle candidature ricevute:

Nastro d’argento:

2002 – Candidatura a Migliore Attrice Protagonista per L’amore probabilmente

2004 – Migliore attrice protagonista per La meglio gioventù

2016 – Candidatura a Migliore Attrice non Protagonista per Quo vado?

David di Donatello:

2016 – Candidatura a Migliore Attrice non Protagonista per Quo vado?

2018 – Candidatura a Migliore Attrice non Protagonista per Come un gatto in tangenziale

Giffoni Film Festival:

2012 – Premio Giffoni

Ciak d’oro:

2016 – Miglior attrice non protagonista per Quo vado?

Globo d’oro