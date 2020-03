Coronavirus, la ballerina Alessandra Tripoli non sarà a Ballando con le stelle nella prossima edizione dello show di Rai Uno.

Uno dei volti storici di Ballando con le stelle non potrà partecipare alla prossima edizione dello show. Si tratta di Alessadra Tripoli, storica ballerina della trasmissione di Milly Carlucci, nel cast dal 2004. La bellissima trentaduenne, infatti, è tornata da poco da Hong Kong e, seguendo le ultime direttive sull‘emergenza Coronavirus, non potrà partecipare alle prove della trasmissione. La decisione è del tutto a scopo precauzionale, ma è inevitabile. Uno dei volti più amati di Ballando con le stelle, quindi, dovrà fermarsi per un anno.

Coronavirus, la ballerina Alessandra Tripoli non sarà a Ballando con le stelle: è tornata di recente dalla Cina

Nella prossima edizione di Ballando con le stelle, non ci sarà una delle ballerine storiche della trasmissione. Si tratta di Alessandra Tripoli, che è entrata a far parte del programma di Rai Uno nel 2004. Un programma che le ha regalato tante emozioni e successi: il più grande nel 2018, quando ha ottenuto la vittoria in coppia con l’attore Cesare Bocci. Ma la ballerina dovrà dire no all’edizione di Ballando con le stesse che inizierà a breve. Tutto a causa dell’emergenza Coronavirus. Alessandra, infatti, è tornata di recente da Hong Kong, dove ha casa col marito Luca Urso. Per questo motivo, gli autori di Ballando con le stelle hanno dovuto seguire le direttive del Governo, scegliendo di escludere la ballerina per la prossima edizione dello show. Che partirà il 29 marzo 2020, come sempre in prima serata di sabato sera.

La nuova edizione dello show dedicato al ballo, salvo cambiamenti nei palinsesti Rai, partirà a fine marzo. Tra i concorrenti che scenderanno in pista ci sono Barbara Bouchet, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Rosalinda Celentano e l’artista Holaf. Tra i possibili ballerini, spunta il nome di Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Lina Sastri e Paolo Contincini.