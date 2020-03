Coronavirus, stiamo a casa: idee e consigli per ingannare il tempo

Coronavirus, stiamo a casa: una lista di idee e consigli per ingannare il tempo tra le mura domestiche. Ecco cosa possiamo fare senza annoiarci.

Coronavirus, il messaggio ormai è chiaro: l’hanno ribadito più volte, in tv, in radio, sui social. Bisogna stare a casa. Il motivo? Spezzare la catena dei contagi. Non è più il singolo individuo a rischiare la vita, ma tutti quelli che gli stanno intorno. Bene, bisogna stare a casa. Ma cosa si può fare per ingannare il tempo? Tutti hanno le proprie abitudini: l’aperitivo in centro con gli amici. Il giro in piazza con la fidanzata o il fidanzato. Cinema, centro commerciale, pizzeria. Per ora, almeno per ora, tutti hanno il dovere di cambiare stile di vita. Ecco, concentriamoci su cosa si può fare quando si sta a casa tutto il giorno.

Coronavirus, cosa fare per ingannare il tempo restando a casa

Non abbiamo un vademecum preciso, chiaro. Siamo tutti nella stessa barca. Possiamo solo offrirvi qualche idea, qualche spunto per rendere meno pesante la permanenza all’interno delle mura domestiche. E, in qualche modo, convincervi che non è poi così male. Se proprio non si può lavorare utilizzando telefoni e pc, allora bisogna inventarsi altro. Ma cosa?

Stare a casa significa anche passare del tempo con la propria famiglia . Riunirsi intorno al tavolo, in cucina o in salotto, per fare quattro chiacchiere non sarebbe male. Parlare del più e del meno, non per forza della situazione in cui si ritrova, renderà più piacevole lo scorrere del tempo.

. Riunirsi intorno al tavolo, in cucina o in salotto, per fare quattro chiacchiere non sarebbe male. Parlare del più e del meno, non per forza della situazione in cui si ritrova, renderà più piacevole lo scorrere del tempo. Certo, non si può parlare tutto il tempo. Bisognerà anche distrarsi ed occuparsi di altre attività. Un’idea? Cucinare . Beh, sì. Sarebbe proprio un’ottima idea. Magari, se è sempre la stessa persona che provvede in genere a cucinare, adesso, prendiamo spunto per fare un cambio di ruoli. Cimentiamoci nella cucina e proviamo esperienze nuove. E’ anche un modo per farsi insegnare qualche trucco, qualche segreto che potrà tornarci utile in altri frangenti.

. Beh, sì. Sarebbe proprio un’ottima idea. Magari, se è sempre la stessa persona che provvede in genere a cucinare, adesso, prendiamo spunto per fare un cambio di ruoli. Cimentiamoci nella cucina e proviamo esperienze nuove. E’ anche un modo per farsi insegnare qualche trucco, qualche segreto che potrà tornarci utile in altri frangenti. Leggere. Sì, leggere è importante e stando a casa si ha una grossa occasione per dedicarsi alla lettura. Magari non sempre notizie. Un buon libro, magari recuperato dalla libreria. Basta spolverarlo un po’ e sarà pronto per voi.

Sì, leggere è importante e stando a casa si ha una grossa occasione per dedicarsi alla lettura. Magari non sempre notizie. Un buon libro, magari recuperato dalla libreria. Basta spolverarlo un po’ e sarà pronto per voi. Seguire un corso online. Ce ne sono a bizzeffe, ormai. Si può approfittare della situazione per imparare qualcosa di nuovo, arricchire il curriculum oppure semplicemente soddisfare il proprio bisogno di sapere e capire.

Ce ne sono a bizzeffe, ormai. Si può approfittare della situazione per imparare qualcosa di nuovo, arricchire il curriculum oppure semplicemente soddisfare il proprio bisogno di sapere e capire. Pulizie generali. E’ importante pulire casa in un momento come questo perché la pulizia, in generale, non può che portare benefici. Ecco, è il momento di aprire l’armadio e tirar fuori tutto, ma proprio tutto. Dare una ripulita e poi risistemare tutto, magari dopo aver fatto un consistente scarto di oggetti.

E’ importante pulire casa in un momento come questo perché la pulizia, in generale, non può che portare benefici. Ecco, è il momento di aprire l’armadio e tirar fuori tutto, ma proprio tutto. Dare una ripulita e poi risistemare tutto, magari dopo aver fatto un consistente scarto di oggetti. Ascoltare musica. Cosa c’è di più bello? E quante volte avete desiderato stendervi sul divano, rilassarvi per qualche minuto con delle cuffie? Questa è la vostra chance!

Cosa c’è di più bello? E quante volte avete desiderato stendervi sul divano, rilassarvi per qualche minuto con delle cuffie? Questa è la vostra chance! Guardare serie tv e film . Ci sono tantissime pay tv che costano poco, sono alla portata di tutti e intrattengono alla grande. Un po’ di pop corn, divano e… il gioco è fatto.

. Ci sono tantissime pay tv che costano poco, sono alla portata di tutti e intrattengono alla grande. Un po’ di pop corn, divano e… il gioco è fatto. Telefonare ad una persona che non sentiamo da tempo. Altra magnifica idea. Basta whatsapp, facciamo come ai vecchi tempi: premiamo il tasto verde e mettiamoci in contatto telefonico con chi non sentiamo da un po’. Il tempo volerà tra un ‘gossip’ e l’altro: magari, per essere aggiornati, prima fatevi un giro sul nostro sito.

Altra magnifica idea. Basta whatsapp, facciamo come ai vecchi tempi: premiamo il tasto verde e mettiamoci in contatto telefonico con chi non sentiamo da un po’. Il tempo volerà tra un ‘gossip’ e l’altro: magari, per essere aggiornati, prima fatevi un giro sul nostro sito. Bricolage. Il fai da te non sarà il punto forte di tutti, ma almeno ci si può provare. Se c’è l’anta di un mobile da aggiustare, guardate qualche tutorial su Youtube e provate a metterla al proprio posto.

Il fai da te non sarà il punto forte di tutti, ma almeno ci si può provare. Se c’è l’anta di un mobile da aggiustare, guardate qualche tutorial su Youtube e provate a metterla al proprio posto. L’uncinetto . Se siete uomini, magari, non sarà proprio l’attività preferita. Però è sbagliato precludersi nuove strade. Potreste creare una bella copertina di lana come quelle della nonna. E’ marzo, sì, ma fa ancora freddo!

. Se siete uomini, magari, non sarà proprio l’attività preferita. Però è sbagliato precludersi nuove strade. Potreste creare una bella copertina di lana come quelle della nonna. E’ marzo, sì, ma fa ancora freddo! Suonare, cantare, ballare. Qualsiasi cosa che dia il là alla vostra creatività, si può fare! Si può suonare con l’uso delle cuffie, quindi senza infastidire gli altri. Cantare ma senza prendere tonalità da tenore e ballare con la musica bassa o con le cuffie wireless. Insomma, ci si può scatenare senza infastidire gli altri se proprio non vogliono sentirsi coinvolti nella vostra attività.

Qualsiasi cosa che dia il là alla vostra creatività, si può fare! Si può suonare con l’uso delle cuffie, quindi senza infastidire gli altri. Cantare ma senza prendere tonalità da tenore e ballare con la musica bassa o con le cuffie wireless. Insomma, ci si può scatenare senza infastidire gli altri se proprio non vogliono sentirsi coinvolti nella vostra attività. Allenarsi. Chi ha detto che se hai una casa piccola non puoi allenarti? Esiste la corsa sul posto. Il salto alla corda, addominali, pesi, tutto alla portata della vostra stanza.

Chi ha detto che se hai una casa piccola non puoi allenarti? Esiste la corsa sul posto. Il salto alla corda, addominali, pesi, tutto alla portata della vostra stanza. App e giochi. Che voi abbiate Ios o Android, potete sempre contare sul vostro smartphone per passare il tempo. Ci sono tantissime app e giochi molto carini che possono aiutarvi a distrarvi. Un consiglio? Scegliete i rompicapo, così tenete anche allenata la mente.

