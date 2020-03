Coronavirus, Grande Fratello Vip: stop agli ingressi nella Casa

Coronavirus, Grande Fratello Vip: stop alle visite nella Casa; nel reality non entrerà più nessuno dall’esterno.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata sempre di più nel vivo. Il reality più spiato della tv dedicato ai personaggi famosi regala colpi di scena a non finire. A partire da questa settimana, il programma andrà in onda il mercoledì sera e non più il lunedì. Inoltre, di contro a quanto era stato deciso all’inizio, il GF Vip continuerà fino a fine aprile. L’emergenza Coronavirus, però, ha cambiato le dinamiche anche nella Casa di Cinecittà. Una Casa in cui, ogni settimana, sono sempre entrati amici e parenti dei concorrenti per sorprese o confronti. Una cosa che, a quanto pare, non avverrà a partire dalla prossima puntata. In questi giorni, infatti, a Pasquale Laricchia è stato vietato di entrare in Casa per la consueta lezione di fitness. Il comunicato del GF ha spiegato i motivi: “questioni di sicurezza”. Tutto fa pensare che, nei prossimi giorni, nella Casa non vi sarà più alcun ingresso dall’esterno.

Coronavirus, Grande Fratello Vip: niente più ingressi al GF Vip

Niente più visite nella Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, i concorrenti del reality sono letteralmente isolati nella casa: la decisione è arrivata per motivi di sicurezza, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta interessando l’Italia. A comunicare, per primo, la decisione è stato Pasquale Laricchia, che ogni sabato entrava nella casa come istruttore di fitness. Ebbene, le lezioni del pugliese sono state sospese ‘per questioni di sicurezza’. Sembra chiaro, a questo punto, che nessuno potrà entrare nella Casa del Gf per il prossimo periodo. Nessun confronto con i concorrenti, nè tanto meno nessuna new entry: nel reality, infatti, nelle ultime settimana sono subentrati tanti nuovi concorrenti.

Una decisione che, data la gravità della situazione nel nostro Paese, appare inevitabile. Quella di mercoledì sera, intanto, sarà la prima puntata in cui Alfonso Signorini sarà in diretta senza pubblico.