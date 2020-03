Coronavirus, Fiorello lancia un appello social: “C’è del casismo”

Coronavirus, Fiorello lancia l’appello: “C’è del casismo, si sta tanto bene sul divano, state a casa”.

L’emergenza Coronavirus è ormai l’unico argomento di cui tutta Italia parla. E anche il mondo dei personaggi dello spettacolo si è attivato in questo senso, come ha fatto Fiorello. Questa volta non si parla di minimizzare il Covid-19, ma di far capire agli italiani che bisogna stare a casa. Ovunque, ma soprattutto nelle zone rosse. Questo perché, e ci teniamo a sottolinearlo per non creare allarmismi e panico, i nostri ospedali e soprattutto i reparti di Terapia Intensiva, hanno bisogno di respiro. Da tempo infatti medici e virologi stanno ribadendo che è importante non ammalarci tutti insieme, ma “diluire” l’affollamento degli ospedali e delle terapie intensive per permettere a tutti i nostri medici, infermieri e operatori sanitari di poterci curare. Così il tam tam mediatico per cercare di fermare la scelleratezza delle persone è cominciato. Da Chiara Ferragni, passando per moltissimi altri attori e influencer, tutti invitano a stare a casa. E Fiorello si è unito al coro.

L’appello di Fiorello: “State a casa”

Con un video su Instagram Stories, Fiorello, ha voluto invitare tutti i suoi followers a rimanere a casa e a riscoprire la bellezza di stare tra le nostre 4 mura. “Come state ragazzi tutto bene? – ha esordito lo showman – Allora ho un’idea per tutti noi, visto il periodo ma perché non stiamo un po’ a casa? Tutti a casa? Guarda che è bello! Che è sta storia di andare in giro per aperitivi, fare le feste, 30 40 amici, tutti appiccicati a meno di un metro di distanza…che brutta cosa. Invece a casa si riscoprono giochi nuovi, Monopoli, Risiko, il mimo dei film… potete divertirvi a casa con i vostri genitori, amici, parenti. State a casa che è meglio. Si sta tanto bene sul divano. Fai come me, rimani a casa. C’è del casismo.

Un appello importante, ma fatto con il sorriso che è sicuramente un altro di quegli elementi fondamentali per superare questa ondata di crisi. Fiorello così si accoda ai tanti personaggi dello spettacolo che in queste ore stanno lanciando l’hashtag e l’appello di rimanere a casa.

La speranza è che la gente capisca al più presto l’importanza di bloccare questa ondata di epidemia o, almeno, di rallentarla il più possibile per evitare i contagi di massa.