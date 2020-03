Coronavirus, Elettra Lamborghini malinconica: il messaggio sui social

Coronavirus, continua l’emergenza contagio ed anche Elettra Lamborghini si è mostrata angosciata per tutto ciò: il messaggio sui social.

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, data l’emergenza Coronavirus, stanno rendendo pubblica la loro opinione e preoccupazione sui rispettivi canali social. Pochissimi istanti fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di Alessia Marcuzzi. Che, dopo la sospensione per circa due settimane de Le Iene Show per caso positivo all’interno della redazione, ha voluto dimostrare ai suoi sostenitori come anche lei, in questo periodo, si sforzerà a rispettare le regole emanate dal Governo. Ma non è l’unica. Anche Elettra Lamborghini ha mostrato tutta la sua tristezza per questa situazione che sembra essere davvero surreale. Proprio per questo motivo, qualche ora fa, la giovane cantante ha scritto un messaggio sul suo canale social ufficiale. Ecco cosa ha scritto.

Elettra Lamborghini malinconica per il Coronavirus: il messaggio

Dopo Antonella Clerici e Michelle Hunziker, anche Elettra Lamborghini ha voluto mostrare la sua preoccupazione ed angoscia per l’emergenza Coronavirus. Giunto in Italia un paio di settimane fa, il Covid – 19 si è diffuso a macchia d’olio in tutta la nostra penisola. Gettando la stragrande maggioranza degli italiani in un clima di ansia, paura e panico. Ad aumentare ancora di più questo malessere generale sono state le regole che, qualche giorno fa, ha emanato il Governo. ‘Bisogna stare a casa’, questa è la prima regola principale per evitare la propagazione del contagio. Una situazione, insomma, davvero surreale. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, la giovane voce de ‘Pem Pem’ ha voluto esprimere tutta la sua preoccupazione. Come raccontato in diversi nostri articoli, Elettra è solita condividere tutto con i suoi sostenitori. Ed è per questo che non poteva affatto fare a meno di farlo anche in questo circostanza.

‘Questa situazione è molto triste’, scrive Elettra sul suo canale social ufficiale. In effetti, è proprio così, non c’è proprio alcun dubbio. Speriamo solo che, molto presto, questo terribile incubo finisca.