Uomini e Donne, Sara in lacrime: il racconto del passato doloroso

La tronista Sara Shaimi, nella puntata odierna di Uomini e Donne, è scoppiata in lacrime mentre parlava del suo passato doloroso

Oggi, lunedì 9 marzo 2020, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. In studio sono state mostrate le esterne delle due troniste, Giovanna Abate e Sara Shaimi. Le due donne si contendono alcuni corteggiatori, tra i quali Sonny e Alessandro, ex tentatore di Serena Enardu. In particolare Sonny, che aveva già iniziato il percorso con la Shaimi, è diventato la disputa principale delle due troniste. Anche nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi c’è stato un confronto tra Giovanna e Sara. Sonny, però, ha deciso di autoeliminarsi perchè non è creduto né dall’una né dall’altra tronista. Le due donne continuano a contendersi Alessandro Graziani, che è andato in esterna con entrambe.

Uomini e Donne, Sara in lacrime: il passato doloroso

Alessandro Graziani, dopo la parentesi a Temptation Island Vip e quella forzata al Grande Fratello Vip, è divenuto protagonista del trono classico. Il corteggiatore, infatti, è conteso dalle due troniste del programma. Il pallavolista, di recente accusato di doping, è andato in esterna sia con Giovanna che con Sara. Con l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha espresso addirittura la volontà di togliere le telecamere. Con la Shaimi, invece, l’esterna ha toccato temi più intimi e privati. La tronista, infatti, è riuscita ad abbattere la corazza e gli ha parlato del suo passato abbastanza doloroso: “Mi è mancata una figura maschile. Gli abbracci li ho conosciuti a scuola e per me erano strani“. La tronista poi ha raccontato di aver cercato una figura maschile in un partner, ma non ha mai trovato quello giusto.

Alessandro ha abbracciato a lungo la tronista ed ha cercato di rincuorarla. In studio, però, il corteggiatore è stato messo di fronte ad un bivio: nelle prossime puntate dovrà decidere se corteggiare Giovanna o Sara.