Coronavirus, Benedetta Parodi preoccupata: “L’umore è grigio”

Benedetta Parodi resta a casa per l’emergenza Coronavirus: “L’umore oggi è grigio”, ecco il messaggio della conduttrice televisiva su Instagram.

Benedetta Parodi è davvero molto amata dal pubblico, che la segue sempre, in tv e sui social. La conduttrice, nonché autrice di famosissimi libri di ricette, si sta preparando a nuovi incredibili progetti, ma nel frattempo è in collegamento con i suoi fan attraverso i social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta ben 763mila followers, che la Parodi tiene aggiornati su tutto quello che fa. Ultimamente, ad esempio, ha condiviso con loro la decisione di fare un tatuaggio insieme alle sue figlie, facendosi anche consigliare sul tipo di disegno da scegliere. Ma non solo. Benedetta racconta ai fan anche quello che fa in vacanza, comprese le ‘disavventure’ che a volte le capitano, ma soprattutto racconta tutto quello che cucina, dispensando spesso utilissimi consigli e ottime ricette. Tutti i giorni, infatti, saluta i suoi fan e spiega loro tutto quello che intende cucinare nel corso della giornata. Anche stamattina lo ha fatto, soffermandosi però anche sull’emergenza Coronavirus che sta mettendo in seria difficoltà l’Italia. La Paodi ha spiegato come intende affrontare la situazione, aggiungendo che lei si ritiene più fortunata rispetto ad altri: ecco perché.

Benedetta Parodi, messaggio sul Coronavirus: “L’umore oggi è grigio”, ecco le sue parole nel dettaglio

Benedetta Parodi è sempre molto attiva su Instagram e ogni mattina è solita dare il ‘buongiorno’ ai suoi followers, raccontando loro tutto quello che ha cucinato la sera precedente e soprattutto quello che intende preparare nella giornata in corso. Un’abitudine, questa, che si ripete quotidianamente e che la conduttrice non ha interrotto neanche stamattina. Inevitabile, però, nelle sue stories, l’accenno a tutto quello che sta succedendo in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. La Parodi, infatti, vive a Milano, zona molto colpita dal contagio. “Buongiorno dalla zona arancione”, dice infatti Benedetta, aggiungendo però che il suo umore oggi è un po’ grigio, proprio come il cielo. “Noi ce ne stiamo a casa, anche i ragazzi hanno capito la situazione”, ha raccontato la Parodi.

“Sto cucinando come una pazza in questi giorni e oggi scriverò anche qualche ricetta per il mio prossimo libro”, ha raccontato Benedetta, che si è definita “più fortunata di altri” perché ha la possibilità di lavorare direttamente da casa, facendo riunioni telefoniche e scrivendo ricette. Non è mancato, infine, un appello ai suoi followers, affinché tutti restino il più possibile a casa, proprio come sta facendo lei.