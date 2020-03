Al Bano Carrisi è stato ospite nella puntata odierna di Mattino Cinque ed ha lanciato un appello: “Per la prima volta ho un po’ di paura”

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il tema della puntata ovviamente è stato il Coronavirus, il temibile morbo proveniente dalla Cina che ha messo in ginocchio anche l’Italia. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte. Nessuna regione, però, è esente dal contagio. Proprio per questo motivo, il governo ha deciso di allargare la zona rossa e di proclamare l’intero paese “zona protetta”. Gli italiani, dunque, dovranno limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute o per andare al supermercato. La situazione adesso è seria e serve lo sforzo di tutti i cittadini affinché il rischio contagio diminuisca nei prossimi giorni.

Al Bano Carrisi, l’appello a Mattino 5

Nella puntata odierna di Mattino Cinque è stato ospite (in collegamento, ovviamente) anche Al Bano. Il cantante ha espresso la sua opinione riguarda il terribile virus che ha attanagliato anche il nostro paese. “Stiamo prendendo coscienza che si tratta di una terza guerra mondiale” – ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco – “Purtroppo siamo inermi di fronte a questo maledetto virus, che non perdona nessuno”. Carrisi, poi, ha addirittura ‘giustificato’ quelle persone che dal Nord si sono spostate al Sud: “È come ritornare alle proprie radici. Questo va capito e accettato, anche se per certi versi condannato“. Il cantante poi ammette di avere paura: “Per la prima volta nella vita ho un po’ di paura, non tanto per me, ma per i miei figli, per i miei che stanno qua. Per tutto ciò che mi circonda, per l’Italia, per il mondo”.

Il cantante di Cellino San Marco poi ha lanciato un appello agli ‘uomini di Scienza’: “Trovino un antidoto contro questo microbo“.