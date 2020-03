Continuano le proteste nelle carceri italiane in seguito ai provvedimenti del governo vista l’emergenza Coronavirus. Nel carcere di Rieti tre detenuti sono deceduti per overdose dopo aver assunto farmaci sottratti all’infermeria durante i disordini.

Dopo le otto vittime di Modena, continua la rivolta nei carceri e tre detenuti a Rieti sono deceduti questa mattina. I detenuti nelle carceri italiane chiedono misure per la protezione dal Coronavirus e contestano il divieto di visita contenuto nel Decreto del governo per limitare eventuali contagi. Si contano altre vittime a Rieti dopo una sommossa scoppiata ieri sera: i detenuti sono morti per overdose dopo aver assunto farmaci, si sospetta metadone, sottratti all’infermeria durante i disordini.

Coronavirus, carceri in rivolta: tre vittime a Rieti

Ieri sera si è scatenata una sommossa all’interno dell’istituto di pena ‘Nuovo Complesso’, nel quartiere di Vazia. La Repubblica nel suo portale online fa sapere che, secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie, per i tre carcerati deceduti trasportati all’ospedale ‘San Camillo de Lellis’ non c’è stato nulla da fare. Altri 8 detenuti sono ricoverati nello stesso ospedale: tre di loro sono in terapia intensiva. Sono veramente tanti i danni all’interno del penitenziario dopo la rivolta che ha coinvolto gran parte dei carcerati.

In moltissimi carceri italiani si stanno scatenando sommosse contro il divieto di visita contenuto nel Decreto del governo per limitare eventuali contagi: nel carcere di Melfi la rivolta è durata dieci ore. A Siracura 70 detenuti hanno dato fiamme alle lenzuola e causato danni agli arredi nel carcere di Cavadonna. Nel cercere di Foggia sono stati arrestati 11 dei 34 evasi: la Repubblica spiega che polizia e militari stanno eseguendo controlli anche nelle regioni limitrofe. Protesta rumorosa nella tarda serata di ieri anche nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove 197 detenuti hanno bruciato pezzi di carta e sbattuto oggetti vicino le porte.