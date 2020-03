Levante attraverso il suo canale social ha regalato un momento davvero emozionante ai suoi fan: ecco cosa ha fatto la cantante.

E’ un momento estremamente delicato per l’Italia, diventata da ieri sera ‘zona protetta’. Il premier Conte in conferenza stampa straordinaria, ieri sera 9 marzo, ha annunciato i nuovi provvedimenti da attuare per evitare al massimo ulteriori contagi e per fronteggiare il temibile virus che sta colpendo il paese, il Coronavirus. Tutti i personaggi pubblici stanno contribuendo a rassicurare con appelli o gesti magnifici ed a rafforzare le terapie intensive e gli ospedali italiani con raccolte fondi e donazioni. Anche Levante ha voluto dare il suo contributo ieri sera attraverso le sue Instagram story ha regalato un momento davvero commovente. Vi sveliamo tutto.

Levante, splendido gesto per i suoi fan: il video sui social fa commuovere

La famosa cantautrice e scrittrice, ex concorrente del Festival di Sanremo 2020, ha aggiornato il suo profilo Instagram ieri sera cantando la sua canzone ‘Andrà tutto bene’. Attraverso le stories Levante ha regalato un momento davvero toccante: l’artista ha voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi fan che, come lei, come tutti, sono costretti a restare in casa per via del Coronavirus. “Questa frase di speranza che avevo intonato già un anno fa per tutti noi sprigiona grande forza” spiega. Questo uno screen del video pubblicato nella serata di ieri, 9 marzo, dalla cantante:

L’emergenza Coronavirus sta dando tante preoccupazioni e per molti non è facile combattere l’ansia in quarantena: ci pensano i loro idoli, i personaggi pubblici del momento a riempire ed addolcire le giornate degli italiani. Tutti stanno mettendo del loro per intrattenere chi li segue: anche Frank Matano su Instagram ha fatto commuovere tutti con una telefonata ad una signora anziana. L’importante, per tutti, è restare uniti.