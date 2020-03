Clizia Incorvaia, l’avete mai vista da bambina? Spunta uno scatto inedito dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stata una delle protagoniste dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip. La sua storia con Paolo Ciavarro ha tenuto incollati milioni di telespettatori, che non vedono l’ora di rivederli uniti. Parliamo di lei, Clizia Incorvaia, la bellissima modella che nella Casa del Grande Fratello si è distinta per la sua dolcezza, ma nello stesso tempo per il suo carattere determinato. Per lei, nel reality, anche una parentesi da dimenticare: Clizia infatti è stata squalificata, a causa di alcune frasi irripetibili pronunciate all’interno dell Casa, nei confronti del coinquilino Andrea Denver. Una Casa, in cui, però, la Incorvaia ha scritto anche tante pagine belle, come quelle con Paolo Ciavarro, con cui è iniziata una vera e propria love story. I due si sono innamorati proprio all’interno del reality, facendo sognare i fan. Lui, adesso, è ancora nella casa, lei lo attende fuori, mandandogli messaggi virtuali tramite Instagram. Dediche e promesse: Clizia non vede l’ora di riabbracciare Paolo, e basta dare un’occhiata ai suoi social per capirlo. E, qualche ora fa, proprio sul profilo Instagram della modella, è apparsa una foto che non è passata inosservata. Avete mai visto Clizia da bambina? Ci ha pensato lei a mostrarsi nella sua versione ‘mini’. Date un’occhiata.

Clizia Incorvaia, l’avete mai vista da bambina? Lo scatto inedito sul profilo Instagram

Quello sulla sua età è stato un vero e proprio mistero per giorni. Risolto poi proprio da lei, in alcune recenti Instagram Stories. Quel che è certo, è che Clizia Incorvaia è davvero bellissima, qualsiasi sia la sua età. E, a quanto pare, bellissima lo è sempre stata. Si, perché, qualche ora fa, l’ex gieffina ha postato uno scatto sui suoi social che non è passato inosservato. Si tratta di una foto ricordo direttamente dal suo passato, in cui Clizia si mostra da bambina. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto: Clizia è meravigliosa, sin da piccola! Inconfondibili le sue labbra. “Qual è il tuo sogno”- mi chiese, “Ricevere un bacio sotto la pioggia. E il tuo?”, “Che inizia a piovere”. Queste le parole, dolcissime, che Clizia ha scritto nella didascalia al post. Saranno una dedica per il suo Paolo? Il post, nel frattempo, ha ottenuto il pieno di likes e commenti: tutti ricchi di complimenti per la mini Clizia! E voi, cosa aspettate a seguire l’ex gieffina sui social? Non ve ne pentirete!