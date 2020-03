Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese si sfoga con Fernanda Lessa e muove delle accuse pesanti contro Adriana Volpe, dandole dell’incoerente…

Questa nuovissima edizione del Grande Fratello Vip ci sta tenendo incollati al teleschermo, anche al di fuori delle puntate in diretta condotte da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo. Attualmente all’interno della casa si stanno vivendo delle situazioni molto particolari tra i vari concorrenti, che ormai iniziano a mal sopportare la convivenza. In particolare i vari coinquilini mostrano sofferenza verso gli atteggiamenti di Antonella Elia, che dimostra di avere un carattere forte e irrequieto. Altro motivo di fermento all’interno della casa è l’entrata di Valeria Marini, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. Anche Valeria e Teresanna hanno un carattere molto forte e nel corso di queste settimane lo stanno dimostrando a tutti i coinquilini, spesso rimettendoli anche in riga in momenti di scompiglio. L’entrata nella casa di queste due personalità da un lato ha messo un po’ in crisi la Elia, che con Valeria trova sempre un pretesto per litigare, dall’altro Teresanna prova a farsi conoscere dai coinquilini, in particolare con una instaura un rapporto abbastanza amichevole: Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese contro Adriana Volpe

Teresanna poco fa è stata ripresa sul letto son Fernanda Lessa, mentre scambiava con lei dei pensieri piuttosto elaborati su Adriana Volpe. L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato a Fernanda di aver legato immediatamente con Adriana Volpe, dopo il suo ingresso nella casa. Allo stato attuale però inizia a nutrire dei dubbi circa i suoi atteggiamenti. Anche Fernanda pare darle ragione… Teresanna racconta di aver assistito ad una scena che l’ha sconvolta parecchio. Qualche ora prima, infatti, ha sorpreso Adriana a ridere animatamente con Antonella Elia, scaturendo in lei non poco stupore. Teresanna bisbiglia all’amica di non trovare coerente l’atteggiamento di Adriana, nonostante lei vi sia molto legata. Secondo la donna una persona che ha solo brutte parole per un’altra persona non vi riesce a ridere spensieratamente insieme.

Insomma, né Teresanne, né Fernanda credono alla sincerità di Adriana… Oltretutto, anche Fernanda, che di discussioni con Antonella ne ha avute tante, spiega che nonostante lei cerchi di essere una persona civile ed educata, riesce a scambiare a a malapena due parole con Antonella Elia. A questo punto non ci resta che aspettare per capire se la stessa sensazione delle due donne sia stata percepita anche dagli altri coinquilini.