Chi è Isabella Ragonese: età, fidanzato e il rapporto con Marco Giallini

Isabella Ragonese, chi è, quanti anni ha e cosa sappiamo sulla sua vita privata: è fidanzata? Ha dei figli?

Isabella Ragonese è la protagonista questa sera del film Tutto il Giorno Davanti. Su Rai 1 andrà infatti in onda questa interessante pellicola che prendere libera ispirazione da una storia accaduta veramente nel 2014 a Palermo. Ma in questo articolo vogliamo raccontarvi tutto quello che sappiamo su Isabella Ragonese. Quanti anni ha? È fidanzata o single? Cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Età e carriera lavorativa di Isabella Ragonese

La Ragonese è una attrice e autrice teatrale che ha scritto molte opere e ha recitato in altrettante di grande successo. Classe 1981, Isabella Ragonese ha 39 anni, pesa circa 55 kg ed è alta all’incirca 1 metro e 65 cm. Ha amato il teatro da subito e così nel 1998 ha ottenuto anche i primi successi come il premio dell’Istituto Nazionale Dramma Antico. Due anni dopo si è laureata in recitazione a Palermo nella Scuola Teates con direttore Michele Perriera e prima di tuffarsi nel mondo del cinema ha lungamente lavorato a teatro. Quando è approdata al grande schermo Isabella Ragonese ha girato diversi film come Nuovomondo, Tutta la vita davanti, Il Cosmo sul Comò, La nostra Vita, con Elio Germano e, sempre con lui, l’abbiamo vista nei panni di Paolina Leopardi nel film Il Giovane Favoloso. Con Marco Giallini pare poi esserci una grande amicizia perché i due, oltre a recitare insieme in Rocco Schiavone, sono anche spesso insieme in foto e selfie sul set.

Isabella Ragonese è fidanzata?

Per quanto riguarda fidanzati o altri dettagli sulla vita privata, sappiamo che l’attrice ha avuto per un po’ una storia con Samuel Romano, frontman dei Subsonica, ma la loro storia d’amore è terminata e pare che Isabella oggi sia single.

Non abbiamo notizie certe anche perché la Ragonese non è presente sui social, vuole tenere la sua vita privata lontana da tutto questo e quindi non ha né Instagram né Facebook.