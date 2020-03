Amici 19, ragazzi ai ferri corti con Nicolai: volano parole grosse

Amici 19, i ragazzi sono sempre più ai ferri corti con Nicolai Gorodiskii: volano parole grosse nella casetta del Talent show

Il serale di Amici è cominciato solo da due settimane e da quest’anno stiamo vedendo un assetto totalmente diverso del talent. In particolar modo, da quest’anno Maria De Filippi ha deciso di abolire le sfide a squadre, che fino all’anno scorso hanno caratterizzato il talent, per permettere ai ragazzi di vivere tutti sotto lo stesso tetto e lavorare in modo più autonomo, senza la presenza dei mentori. Inizialmente i ragazzi sono rimasti abbastanza spiazzati da questa nuova situazione, ma ovviamente l’hanno accettata e sono entrati in casetta tutti insieme. Sin dai primi istanti non tutto è stato rose e fiori, infatti, subito sono emersi i primi dissapori con Nicolai. Il ballerino è stato spesso al centro di polemiche anche prima di entrare nella casetta di Amici, e pare che la convivenza con gli altri ragazzi abbia solamente incrinato ancor di più la situazione. Attualmente i rapporti sono sempre più tesi e oggi sono volate parole grosse tra Nicolai e il resto degli allievi.

Amici 19, ragazzi ai ferri corti con Nicolai: parole grosse e malcontento generale

Attraverso un video postato sul loro profilo Instagarm Ufficiale, possiamo vedere come tra gli allievi di questa edizione di Amici siano sempre più tesi. O per meglio dire, sono i rapporti tra gli allievi e Nicolai che non funzionano. Il ballerino resta sempre più isolato e ai ragazzi inizia a non star bene il suo atteggiamento sempre più provocatorio e irrispettoso. Giorni fa Gaia aveva provato a spiegare al ragazzo che il suo atteggiamento li feriva molto ed era poco rispettoso nei confronti dei professori. Di tutta risposta il ragazzo le ha riso in faccia, provocando nella cantante un pianto nervoso. Oggi invece, riuniti in giardino Valentin e Jacopo fanno notare che anche quando provano a coinvolgerlo lui si estranea completamente. Jacopo sottolinea che artisticamente non può dire nulla, ma umanamente dovrebbe cambiare molto il suo modo di fare.

Nicolai si riunisce con i ragazzi nel salotto e i ragazzi gli fanno notare che lui cerca di litigare con tutti, e che si può dire quello che si pensa anche in altri modi. Di tutta risposta Nicolai risponde con un: “Dai parla, tanto è l’ultima volta che vi parlo“, rivolgendosi a Valentin. Inutile dirvi che i ragazzi hanno guardato sbalorditi il ballerino, provando comunque a farlo ragionare.