Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, tra Valeria Marini ed Antonella Elia si è consumato un nuovo scontro: le dure parole dell’opinionista.

Ve l’avevamo anticipato che la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sarebbe stata imperdibile e così è stato. Non soltanto per il commovente discorso di Alfonso Signorini ad apertura della sedicesima diretta, ma anche per un nuovo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini. Come raccontato in diversi nostri articoli, per tutta la durata della settimana, tra le due donne sono volate parole davvero grosse. I litigi tra di loro non si sono affatto placati, così come anche le offese e parole pesanti. E, anche nel corso della diretta di mercoledì 11 Marzo, le due donne dello spettacolo non se lo sono affatto mandate a dire. Tanto è vero che la giovane opinionista, chiamata in causa da Pupo, ha espresso delle parole davvero dure sulla sua ‘collega’. Ecco cosa è successo.

GF Vip, è ancora scontro tra la Elia e la Marini: le dure parole

Dopo un’ampia parentesi dedicata a Fernanda Lessa e alla magnifica sorpresa delle sue due figlie, Alfonso Signorini, come raccontato in un nostro recente articoli, ha aperto la parentisi Antonella Elia e Valeria Marini. Tra le due donne, come ben sapete, non corre affatto buon sangue. E non perdono mai occasione di poterlo dimostrare apertamente. Non soltanto, infatti, sono state protagoniste di furenti litigi, ma anche nel corso della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip non se lo sono mandate a dire. Dopo aver visionato un video filmato in cui si vedeva chiaramente tutto quanto è accaduto in questi ultimi giorni, le due donne dello spettacolo hanno continuato a battibeccare in dirette televisiva. Tanto che Antonella Elia, dopo essere ‘stuzzicata’ da Pupo, ha rivolto delle parole davvero dure nei confronti della sua collega Marini.

‘Io sono quella che lei avrebbe voluto essere’, dice Valeria Marini in uno dei suoi recenti confessionali sulla Elia. Ed è proprio questa la frase che Pupo ha riportato in diretta televisiva. Immediata è stata la risposta dell’opinionista di Piero Chimabretti. Che, senza peli sulla lingua, ha detto: ‘Mi fa proprio pena’.