GF Vip, Fernanda Lessa su quanto accaduto settimana scorsa con Antonella Elia: ‘Mi sono sentita ferita’, Signorini le chiede scusa

Nonostante la situazione molto difficile che l’Italia si sta trovando ad affrontare in questi ultimi giorni e dopo i vari interventi del Presidente del Consiglio Conte in merito al Corona Virus, Alfonso Signorini ha spiegato di aver deciso di andare in onda per poter portare un pizzico di svago nella casa degli Italiani. Dopo aver tenuto un bellissimo discorso ai coinquilini della casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha deciso di riavvolgere il nastro e andare a riprendere le discussioni nate settimana scorsa tra Fernanda Lessa, Antonella Elia e Adriana Volpe. La Elia e Fernanda hanno avuto una lite furibonda a causa di alcuni atteggiamenti della Lessa, mal interpretati.

GF Vip, Fernanda Lessa: ‘Mi sono sentita ferita’, Signorini le chiede scusa

Fernanda, infatti, ha spesso usato la sua religione come sorta di difesa nei confronti delle cattiverie ricevute da Antonella Elia. La Dj praticava il segno della croce nel vedere la Soubrette, spiegando che nella sua cultura si usa così per allontanare le emozioni negative che possono influire sulle persone. Accusata di aver fatto riti voodoo, Fernanda è entrata in profonda crisi ed è stata ritrovata accasciata a terra al letto in preda ad un pianto disperato. Adriana Volpe si è immediatamente fiondata in suo soccorso, spiegandole che nella vita bisogna reagire. E che tempo fa, ci sono state grandi personalità dello spettacolo accusate di portare sfortuna, che non riuscendo a superare quest’etichetta si sono tolte la vita. Ha inoltre rassicurato la donna dicendole che è certa che le sue bambine siano orgogliose di lei e del suo percorso. Finiti i filmati la Lessa ha spiegato: “Mi sono sentita diversa. Normale, sono di un altro paese, di un’altra cultura, dove in Brasile ci sono tante razze mischiate insieme. Questa è la mia fede, ho del sangue Indios, quindi tutto è mischiato insieme, mi sono sentita attaccata per essere diversa“. Sentito ciò il conduttore si è molto rammaricato e ha risposto così: “No, ecco questo io non lo vorrei mai, quindi veramente ti chiedo scusa e lo voglio fare pubblicamente se mai ti avessi ferito, in qualche parola. Certamente poi ne parleremo, ma alcuni atteggiamenti non mi sono piaciuti, ma l’intento non era certamente quello di ferirti, mancare di rispetto al tuo credo religioso“.

Dopo ciò il conduttore ha chiamato la Deejay in confessionale, dove tra lei e Antonella si è finalmente stabilito un punto di incontro. Ma non è finita qui, perché la donna ha ricevuto anche una bellissima sorpresa da parte delle sue due bimbe, un quaderno con i loro disegni!