Benedetta Parodi, tutti a casa per l’emergenza Coronavirus: “I ragazzi mi hanno spodestato dalla cucina”, il motivo è ‘particolare’.

Benedetta Parodi ha un grande seguito sui social, dove è sempre molto presente e attiva. La conduttrice, nonché autrice di famosi libri di ricette, conta ben 763mila followers sul suo profilo Instagram, e ogni giorno ‘dialoga’ con loro, raccontando tutto quello che cucina e dispensando utilissimi consigli su come ‘prendere per la gola’ amici e parenti. in questi giorni di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in seria difficoltà il nostro Paese, anche Benedetta, come tanti altri vip, sta cercando di sensibilizzare la gente a rimanere a casa il più possibile. “Sto cucinando come una pazza”, ha detto qualche giorno fa la conduttrice di ‘Bake Off Italia’, che si è detta anche un po’ giù di morale in questi giorni, anche se sempre pronta a trovare il modo per superare il momento difficile, soprattutto grazie alla possibilità di lavorare da casa al suo nuovo libro di ricette e ai tanti progetti che ha in serbo per i suoi fan. Oggi, però, a differenza di quello che accade tutti i giorni, Benedetta non ha salutato i followers dalla sua cucina, ma da un’altra zona della casa: “I ragazzi mi hanno spodestato”, ha raccontato. Scopriamo insieme cos’è successo.

Benedetta Parodi, tutti a casa: “I ragazzi mi hanno spodestato dalla mia cucina”, ecco il particolare motivo

Anche la famiglia di Benedetta PArodi sta in casa in questi giorni per combattere il Coronavirus. La conduttrice, che è sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa, ha tre figli adolescenti, Eleonora, Matilde e Diego, con i quali sta trascorrendo questo periodo di quarantena. Anche oggi, come ogni mattina, Benedetta ha dato il ‘buongiorno’ ai suoi followers, cercando di dispensare qualche consiglio su cosa cucinare e su come passare il tempo in casa. Un ‘dettaglio’ però è saltato agli occhi di tutti. La Parodi, infatti, non si trova nella sua cucina, dove si riprende solitamente, ma è seduta in un’altra stanza della casa, che a prima vista sembra uno studio. “Stamattina mi hanno spodestato dalla mia cucina, perché i ragazzi stanno facendo lezione on-line e avevano bisogno di un posto dove stare”, ha raccontato Benedetta.

In questo momento tanto particolare, infatti, molti insegnanti fanno lezione virtualmente ai propri allievi, e a quanto pare anche i giovani di casa Caressa-Parodi sono impegnati in questa attività.

Dopo questo simpatico momento, la Parodi è diventata seria e ha fatto un appello ai suoi followers per avviare una raccolta fondi destinata agli ospedali impegnati nella lotta al Coronavirus.