Benedetta Parodi, splendido annuncio su Instagram: “Siamo pronte”, la notizia fa sognare i tantissimi fan della conduttrice.

Benedetta Parodi è una conduttrice davvero molto amata dal pubblico, che ogni giorno viene deliziato dalle sue ottime ricette. Presentatrice di Bake-Off da ben 7 edizioni, l’ultima è terminata lo scorso novembre, Benedetta è una grande esperta di cucina e lo dimostra anche in tutti i suoi libri, che hanno sempre un grandissimo successo. Ma non solo. La Parodi dispensa consigli per le ricette ogni giorno direttamente dal suo profilo Instagram, con foto e video in cui mostra tutto quello che prepara, spiegando spesso anche tutti i procedimenti. Benedetta, infatti, è molto attiva sui social, e non solo per il suo lavoro, ma anche perché le piace condividere con i fan tutto quello che fa nel quotidiano, dai momenti di vacanza a quelli familiari, comprese anche le ‘disavventure’ che le capitano. Insomma, Benedetta ha un bellissimo rapporto con i suoi followers, che ad oggi sono oltre 700mila. Poco fa ha dato loro una splendida notizia proprio attraverso un post pubblicato su Instagram: ecco di cosa si tratta.

Benedetta Parodi, splendido annuncio ai fan su Instagram: “Siamo pronte”, ecco di cosa si tratta

Benedetta Parodi è sempre molto attiva sui social e condivide con i fan tutto quello che fa. Tutti i giorni racconta quello che cucina e dispensa utili consigli ai suoi followers. Poco fa, invece, ha dato loro una splendida notizia, che riguarda però il suo lavoro. La conduttrice ha infatti pubblicato una foto in cui è insieme a Giulia Cortorillo, nota make-up artist che si occupa appunto anche dei look della Parodi a Bake Off Italia. Nella foto le due si abbracciano sorridenti e la didascalia spiega tutto. “Siamo pronte per nuove avventure”, scrive Benedetta, accompagnando le sue parole con un’emoticon che ride. Ma quali sono i progetti a cui fa riferimento la conduttrice?

Il messaggio della Parodi è piuttosto enigmatico, perché non spiega in realtà quali siano i progetti che sta preparando. Un indizio lo fornisce proprio la sua make-up artist Giulia, che nel commento al post scrive: “Ci aspettano tanti mesi e mooolti make up! Siamo cariche!”, lasciando intendere che si stanno preparando a qualcosa di duraturo e molto importante. Un’avventura, o una serie di avventure, per le quali entrambe si sentono particolarmente pronte e che il pubblico non vede l’ora di scoprire. Secondo voi di cosa si tratta?