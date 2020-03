Coronavirus, ‘stiamo a casa’, arriva un esilarante videomessaggio da parte dei comici, Pio e Amedeo. Alcuni consigli che, anche solo per qualche minuto, alleggeriscono la situazione

Coronavirus, tutta l’Italia deve stare a casa. Sono le nuove disposizioni del governo che ha allargato la zona rossa a tutta la penisola. Adesso, si ha il dovere di non uscire, se non per stretta necessità. Anche Pio e Amedeo, così come tante altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo, hanno invitato i propri follower di Instagram a restare a casa. E non solo, hanno anche dato dei ‘suggerimenti’ su cosa fare per passare il tempo. Un simpaticissimo siparietto comico che è servito anche ad un ottimo scopo. Ma vediamo insieme cosa si sono inventati stavolta!

Coronavirus, ‘stiamo a casa’: il videomessaggio imperdibile di Pio e Amedeo

“E’ un momento difficile, ma quando l’Italia è in difficoltà diventiamo più belli. Non è che vi stiamo chiedendo di andare a fare la guerra, state a casa, sul divano. Lo abbiamo fatto anche noi, sono 5 giorni ormai”. Così comincia il loro discorso. E’ un momento difficile, sì, ma con una risata, forse, si può alleggerire un po’ tutto anche solo per qualche minuto. D’altronde, un po’ tutti stanno cercando di intrattenere le persone sui social: ogni sera, ci sono tantissimi personaggi in diretta su Instagram che permettono ai propri follower di partecipare e parlare con loro. Pio e Amedeo hanno dato, infondo, dei validi consigli: dal fare i biscotti al giocare alla play station.

“Insegnate a giocare alla playstation a vostro padre. Un monopoli, un risiko, un mimo. Non possiamo abbracciarci fuori, almeno abbracciamoci dentro. Chiudetevi nella camera da letto e riscopriamo le cose belle della vita. Puliamo le tapparelle. La pizza con la ricotta. La pasta con i piselli. E mi raccomando: lavatevi sempre le mani, lavatevi anche voi che quando si sta a casa ci si lascia sempre un po’ andare”. Il duo comico si lascia andare a qualche considerazione sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un piccolo momento di ilarità che aiuterà tutti ad ‘alleggerire’ questo momento.

Alla fine, hanno un messaggio importante: “Un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento. A tutti i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, cassieri dei supermercati, tutti. E’ un momento difficile, passerà”.