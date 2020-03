Elettra Lamborghini, la confessione su Instagram: “Troppo rischioso”

Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione sul suo account Instagram: “Troppo rischioso”, ecco di cosa si tratta

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia. Diverse regioni sono state colpite fortemente, dalla Lombardia al Veneto, fino all’Emilia Romagna. L’aggravarsi della situazione ha costretto il governo a dichiarare l’intero paese “zona protetta”. Gli italiani, dunque, dovranno limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di salute, di lavoro e per andare al supermercato. Inizia così la quarantena ‘obbligatoria’ per milioni e milioni di italiani. L’invito è quello di restare a casa per cercare di diminuire il contagio.

Elettra Lamborghini è incinta?

Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobilitati sui vari social network per sensibilizzare il popolo italiano e soprattutto per aiutare gli ospedali. Fedez e Chiara Ferragni, ad esempio, hanno iniziato a raccogliere fondi per aiutare il reparto di terapia intensiva. In generale, i personaggi cosiddetti “vip” stanno interagendo di più con i propri seguaci sui social network. Oggi pomeriggio, ad esempio, la Lamborghini ha aperto una sessione di domande e risposta con i propri seguaci. I fan ovviamente volevano sapere come stesse passando questo periodo di quarantena e lei ha risposto: “Fortunatamente con le persone che amo. Stiamo a casa, organizzo il matrimonio, guardiamo film, dormo” la cantante ha poi aggiunto “Sto lontana dai miei genitori, è troppo rischioso…“. La Lamborghini probabilmente avrà voluto evitare il contatto con i propri genitori per non mettere a rischio la loro salute. Il Coronavirus, infatti, sembra essere più letale sulle persone più anziane. La cantante ha poi proseguito nelle risposte, dichiarando: “Ce la faremo, ma dobbiamo darci una mano“. Qualche fan, poi, le ha chiesto: “Sei incinta?” e la sua risposta non ha lasciato alcun dubbio: “Sì, di cibo“.

Chi è il compagno?

La cantante di Pem Pem, Musica (e il resto scompare) e tanti altri successi è legata sentimentalmente al deejay olandese Afrojack. La loro storia d’amore è divenuta di dominio pubblico solo di recente, quando la ricca ereditiera ha deciso di ufficializzarla sui social network. Lo scorso dicembre, il compagno della Lamborghini le ha chiesto la mano. È stato un momento molto romantico, che Elettra ovviamente ha condiviso con i suoi seguaci. La cantante, come dichiarato sul suo profilo Instagram, approfittando di questa quarantena ‘forzata’ sta organizzando il matrimonio. La cerimonia ovviamente sarà riservatissima e si terrà in Italia, come rivelato dalla cantante in una recente intervista. I fan sono desiderosi di vedere la loro cantante preferita in abito da sposa.