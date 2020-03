I concorrenti del GF VIP sono stati informati sull’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia: sono stati tranquillizzati dai loro familiari.

L’emergenza Coronavirus ha fermato completamente l’Italia ed inevitabilmente anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi per lasciare libero spazio alle news, ad altri invece è stato concesso il proseguimento ma senza pubblico in studio. Il Grande Fratello VIP resiste e prosegue: il reality questa sera, 11 marzo, andrà in diretta ma ovviamente sono state annullate le visite per evitare ogni eventuale contagio. Ieri sera non è stata una serata facile per i concorrenti che si sono scontrati con la realtà: il loro ex coinquilino, Michele Cucuzza, con un video messaggio ha aggiornato tutti su quanto sta accadendo fuori dalla casa più spiata d’Italia. Il GF VIP ha mostrato sul grande schermo del salotto anche la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. La redazione del programma ha voluto rassicurare tutti i suoi concorrenti: ecco cosa è successo dopo.

Grande Fratello VIP, riunione in salotto: concorrenti in lacrime, in video i loro familiari

Non è stata una serata semplice per i concorrenti del Grande Fratello VIP. Ieri sera, 10 marzo, si sono tutti riuniti in salotto per guardare lo schermo. Prima un video messaggio di Michele Cucuzza, poi la conferenza stampa di Giuseppe Conte, il premier: la redazione del reality ha voluto informare i concorrenti sull’emergenza Coronavirus. Infine i VIP sono stati tranquillizzati da video dei loro familiari. Tutti i parenti che si sono visti in schermo hanno confortato i loro cari sul proprio stato di salute: l’emozione per i concorrenti è stata veramente forte. Il primo video messaggio è stato per Paola di Benedetto che si è lasciata andare alla commozione. Paolo Ciavarro ha visto in video la mamma, Eleonora Giorgi, che ha travolto tutti con la sua energia. L’invito per tutti è stato quello di continuare l’esperienza: “Stiamo bene” hanno rassicurato i parenti dei VIP.