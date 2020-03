Emma Marrone su Instagram si mostra mentre è in vasca da bagno: “Bisogna essere come l’acqua”, la frase a corredo della foto

Emma Marrone ha appena pubblicato una foto su Instagram in cui è in vasca da bagno. Un momento di relax che si è concessa, molto probabilmente, in questo periodo in cui bisogna stare tutti a casa. Già, perché la decisione presa dal Governo per combattere il Coronavirus ha reso l’italia, la penisola intera, zona protetta. Per cui, non si può scendere se non per necessità. Ieri, proprio la bella cantante salentina, ha organizzato una diretta su Instagram in cui ha mostrato a tutti cosa fare per passare il tempo in casa. Lei ha provato a fare un dolce, una torta che ha chiamato ‘a sentimento’, perché ha utilizzato tutti gli ingredienti che aveva a disposizione un po’ come voleva.

Emma Marrone in vasca da bagno: “Bisogna essere come l’acqua”

Cosa c’è di più rilassante di un bel bagno caldo? Ecco, Emma Marrone ha scelto proprio questo per prendersi un momento di relax. Così, ha postato la foto su Instagram che la immortala mentre è con gli occhi chiusi. A corredo dell’immagine, una frase di Lao Tzu: “Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l’acqua. Niente ostacoli essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. La diga si spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, è rotonda. Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa. Niente esiste al mondo più adattabile dell’acqua. E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei.”

E’ sempre in giro tra concerti ed impegni vari relativi al lavoro. Adesso, però, Emma sta a casa sua e vuole dare il buon esempio a tutti. Un bel bagno in vasca è proprio quello che ci vuole! La frase, forse, rispecchia il suo pensiero su quanto sta accadendo all’Italia in questo momento storico.