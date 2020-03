Gf Vip | Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il gesto che lascia tutti di stucco

Gf Vip, il gesto di Clizia Incorvaia lascia tutti di stucco: cosa è successo proprio oggi? Lo scopriamo insieme

Clizia Incorvaia è ormai uscita dalla casa del Grande Fratello Vip in seguito alla squalifica. Il provvedimento del Gf Vip ha ‘spezzato’, solo temporaneamente, la storia d’amore che stava vivendo con Paolo Ciavarro. Si sono conosciuti tra le mura della casa più spiata d’Italia, si son guardati negli occhi e Cupido ha scoccato la freccia. Abbiamo anche assistito al momento in cui i genitori di Paolo sono andati in casa per parlare con lui e, approfittando, conoscere anche Clizia. Tanto imbarazzo, ma poi tutto è andato per il meglio. La loro storia, adesso, va avanti anche se a distanza. Paolo è ancora un concorrente del Gf Vip e Clizia invece è fuori che lo aspetta. Proprio oggi, per lui, è arrivato un bel messaggio. Un aereo.

Gf Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’amore va avanti, anche se a distanza

Un aereo per Paolo Ciavarro che è nella casa del Grande Fratello Vip. Tutti in giardino, quando passa, con una frase che per loro due ha un grande significato: “Maglia numero dieci”. Come si legge anche nelle storie che poi la bella Clizia ha postato, quella è una frase che diceva sempre lui prima delle puntate, perché doveva essere forte ed affrontare tutte le situazioni. “La lontananza non fa che alimentare i sentimenti”, scrive ancora su Instagram.

C’è anche un commento di Eleonora Giorgi, sua madre, che nel messaggio che portava l’aereo era ‘rappresentata’ da quel cuoricino. “Paolo ti voglio bene, mi manchi”, si sente una voce in sottofondo quando si inquadra lo schermo. Sarà quella di Eleonora? Beh, molto probabilmente, sì. Insomma, il gesto di Clizia Incorvaia per il suo amato Paolo ha intenerito un po’ tutti. La romanticità è tanta. La ragazza, tuttavia, non dimentica di ringraziare i fanclub di Paolo che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo.