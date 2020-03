Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Veronica: segnalazione importante

Uomini e Donne oggi, anticipazioni 11 marzo: cosa succederà nel Trono Over di mercoledì.

È tutto pronto per una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Il programma a oggi sta ancora andando in onda con le puntate registrate in precedenza, ossia prima del blocco dovuto all’emergenza del Coronavirus. Le anticipazioni di oggi, 11 marzo, mercoledì, dicono che al centro dello studio di Maria De Filippi troveremo Gemma Galgani, ma anche Veronica Ursida che si leverà qualche sassolino dalla scarpa e avrà da ridire su Andrea, il corteggiatore arrivato nel programma proprio per corteggiarla.

Veronica, segnalazione su Andrea

Le anticipazioni di Uomini e Donne oggi, 11 marzo, parlano quindi di una Veronica piuttosto inferocita. Infatti la donna ha da ridire su Andrea, l’uomo sceso in studio proprio per corteggiarla. Su di lui, infatti, sono arrivate delle segnalazioni: l’uomo si sarebbe visto con una ragazza nel weekend di San Valentino e, con lei, ci sarebbe stato un bacio. Situazione strana visto che, come dichiara Veronica stessa, Andrea le avrebbe chiesto di trascorrere il 14 febbraio insieme. Ad un suo no, pare che Andrea abbia trovato subito conforto. Viene tirata in mezzo anche Valentina Autiero che, pare, abbia avuto qualcosa con questro Andrea.

Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani in lacrime

Si passa poi a Gemma Galgani che è scoppiata a piangere disperata in centro studio perché è rimasta senza alcun corteggiatore. A raccontare la situazione è proprio Maria De Filippi in prima persona che spiega cosa sta succedendo a Gemma e la donna, particolarmente sensibile, è scoppiata a piangere. Un momento intimo però subito smorzato dalla Cipollari. L’opinionista infatti si scaglierà contro Gemma in modo piuttosto violento, come al solito. Non c’è lacrima che tenga, per Tina infatti la dama di Torino non sta piangendo veramente: “Trovami una lacrima su quel viso se riesci”, dichiara Tina.

La puntata pare che proseguirà poi anche con l’inizio della sfilata del parterre femminile, ma troveremo anche Barbara De Santi in collegamento, non presente in studio, che parlerà di una importante decisione presa in questo periodo.