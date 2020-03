Grande Fratello Vip, scoppia una lite shock in diretta: “Sei riluttante!”; ecco cosa è successo durante la puntata.

Non è stata una puntata semplice da condurre, quella di ieri del Grande Fratello Vip. A causa dell’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini si è collegato con la casa da uno studio di Milano, e non in quello consueto di Roma. Con lui in studio solo Pupo: niente pubblico, niente ex concorrenti, fatta eccezione per Michele Cucuzza e Rita Rusic. Una puntata particolare, all’inizio della quale Alfonso ha spiegato, in un discorso molto toccante, che hanno riflettuto tanto in questi giorni prima di andare in onda. È il caso di continuare ad andare avanti col GF Vip con tutto quello che sta accadendo in Italia? Il conduttore spiega che, alla fine, hanno deciso di restare, per tutti quelli che hanno bisogno di distrarsi, di ‘alleggerire’ la difficoltà di questo periodo. Ed è così che, dopo un’ampia parentesi dedicata all’emergenza sanitaria, il GF entra nel vivo. Con le sue dinamiche e, naturalmente, le sue liti! L’ultima è scoppiata proprio durante la diretta di ieri e ha visto protagoniste Licia Nunez e Antonella Elia: sono volate parole davvero forti tra le concorrenti. Scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia una lite shock in diretta: tra Licia Nunez e Antonella Elia volano parole grosse

Non c’è dubbio: le donne sono le protagonista assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tutte con caratteri forti e personalità in vista. Le liti tra donne, quindi, sono all’ordine del giorno. In particolare, è Antonella Elia ad entrare spesso in conflitto con le sue coinquiline, tanto che Signorini ha lanciato, ironicamente, la rubrica ‘Le nemiche di Antonella’. E durante la diretta di ieri, si è parlato del rapporto tra la Elia e Licia Nunez, ex compagna di letto di Antonella. La Nunez, qualche giorno fa, è rimasta ferita da un episodio, in cui Adriana, Antonella e Paola si sono divertite tra di loro ad imitarla. Un momento goliardico, ma che Licia non ha preso bene: “Conta qualcosa il mio sentire?”, ripete la concorrente. Alfonso sottolinea come, anche secondo la sua impressione, la reazione di Licia è sembrata ‘esagerata’ rispetto all’accaduto. Ma Licia racconta di aver avuto una settimana difficile, e quell’episodio le ha aperto una ferita: “Mi sono sentita derisa”. Ma ecco che Antonella dice la sua: “Secondo me si sta raggiungendo la follia assoluta.” La Elia critica la Nunez per aver raccontato un episodio del suo passato molto doloroso, ovvero la perdita di un figlio: “Io credo che lei abbia studiato tutto a tavolino prima di venire qui. Come, al secondo giorno, senza sapere nulla di noi, ci ha raccontato questa cosa.” È a questo punto che Licia Nunez perde le staffe: ” Ma come ti permetti! Ma vergognati! Tu sei folle, sei riluttante!”.

Una lite davvero accesa, quella nata ieri in diretta. Una lite in cui dice la sua anche Paola Di Benedetto, sottolineando come anche per lei Licia non ha capito il senso delle loro parole e la sua reazione è stata sproporzionata. Cosa accadrà nella Casa nelle prossime ore? Stay tuned!