Alice Attraverso Lo Specchio, che fine ha fatto Johnny Depp?

Che fine ha fatto Johnny Depp? Cosa sappiamo sulla vita privata e gli ultimi film del pirata e cappellaio matto.

Questa sera va in onda un film molto interessante e di grande intrattenimento per grandi e piccoli, Alice Attraverso Lo Specchio. È la seconda parte della saga di Alice Nel Paese Delle Meraviglie realizzata da Tim Burton che vede Johnny Depp nei panni del Cappellaio Matto. Ma in molti si staranno chiedendo, che fine ha fatto l’attore? Perché è oggettivamente un bel po’ di tempo che non ne sentiamo più parlare e non lo vediamo in giro!

La vita privata e personale di Johnny Depp

Le ultime notizie che abbiamo su Johnny Depp risalgono a Natale quando abbiamo saputo che l’attore, oggi 56enne, si trovava in Arizona per un concerto con la Alice Cooper Band, ma subito dopo questo impegno si è fiondato a Parigi per trascorrere le vacanze di Natale con i figli e l’ex moglie Vanessa Paradis. Il giorno del Natale poi ha organizzato un Party di Natale con tutti gli amici. Per la sua vita privata sappiamo che Johnny Depp era fidanzato fino a poco tempo fa con Polina Glen, ma a novembre il loro amore è terminato per colpa, pare, delle tantissime interferenze nella loro vita privata. Eppure sembra proprio che Johnny, il bel pirata, sia tornato tra le braccia di Vanessa, la donna che ha amato per ben 14 anni. Si sono innamorati nel 1998 quando lui stava girando la Nona Porta di Roman Polanski. I due hanno condiviso una lunga parte di vita insieme, un amore che non si dimentica chiaramente e ricco di episodi romantici. Come il fatto che lei gli abbia insegnato il francese per permettergli di chiedere la sua mano ai genitori in lingua… Si scoprì poi che lei era innamorata persa di lui già da tempo e quell’incontro a Parigi non fu casuale.

Gli ultimi film in uscita da Johnny Depp

Per quanto riguarda i suoi ultimi film. Sappiamo che nel 2019 è uscito Waiting for the Barbarians, diretto da Ciro Guerra ed è la trasposizione cinematografica del romanzo del 1980 Aspettando i barbari di John Maxwell Coetzee. Nel 2020 invece uscirà Minamata di Andrew Levitas con protagonista Johnny Depp che racconta del libro di Aileen Mioko Smith e William Eugene Smith fotografo e documentarista statunitense.