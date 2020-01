C’è Posta per Te, Johnny Depp è stato il super ospite di questa prima puntata, ma al suo ingresso tutti hanno notato quel ‘dettaglio’: di cosa parliamo.

La prima puntata di C’è Posta per Te è stata letteralmente imperdibile. Sapevamo che sarebbe stata così. E, in effetti, non sono state affatto deluse le aspettative di tutti i suoi telespettatori. Le storie trattate da Maria De Filippi per la prima del suo show del sabato sera sono state davvero emozionanti e, come raccontato in diversi nostri recenti articoli, hanno lasciato tutte con il fiato sospeso. A partire dalla prima storia. Ci riferiamo a quella del regalo di una giovane mamma napoletana per i suoi due figli rimasti orfani di padre. Ecco. È proprio in questo momento che entra ‘in scena’ Johnny Depp in tutta la sua bellezza. Tuttavia, se la presenza dell’attore americano non è assolutamente passata inosservata, non è stato da meno notare un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Johnny Depp a C’è Posta per Te: quel dettaglio non passa inosservato

Un inizio di C’è Posta per Te davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Non soltanto per tutte le storie che, in questo primo appuntamento, sono state raccontate. Lasciando tutti senza parole e, soprattutto, emozionando i telespettatori. Ma anche per gli ospiti speciali di questa prima puntata. A partire, quindi, da Johnny Depp. Fino a Luca Argentero e alla sua bellissima fidanzata Cristina Marino. Tuttavia, ciò che, stando a quanto emerso da alcuni commenti su Twitter, ha catturato maggiormente l’attenzione è stato l’ingresso dell’attore de ‘I pirati dei Caraibi’. Oltre che per la sua smisurata bellezza ed eleganza, Johnny ha catturato l’interesse soprattutto per un particolare ‘dettaglio’. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio per questo motivo che Johnny Depp è stato al centro dell’attenzione: per l’assenza di Olga Fernando. Sappiamo che la traduttrice è apparsa già in diverse occasioni nei programmi di Maria De Filippi. E, dati i numerosi commenti che notano la sua assenza, sembra essere entrata nel cuore degli italiani. Cosa sarà successo, quindi? La rivedremo, magari, nelle prossime puntate? Staremo a vedere!

Tutte le emozioni di questa prima puntata

Come dicevamo precedentemente, tutte le storie raccontate in questo primo appuntamento di C’è Posta per Te sono state davvero incredibili. A partire, dalla storia di un amore interrotto tra Bonny e Aurora. Fino alla storia di Raffaella e di suo padre. E di Diletta con suo figlio Gabriele.